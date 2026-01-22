최교진 교육부장관, 대전 '에듀힐링센터'서 교육활동 보호 현장 소통

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

최교진 "교육공동체가 건강하게 성장하는 환경 만드는 데 최선 다할 것"

최교진 교육부장관은 "에듀힐링센터의 세심한 지원을 받는 대전시교육청 교직원들의 정책 만족도가 높을 것으로 보인다"며 "앞으로도 모든 교직원이 안심하고 교육활동에 전념할 수 있도록 교육공동체가 건강하게 성장하는 환경을 만드는 데 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

최 장관은 대전교육청이 22일 에듀힐링센터에서 진행한 '2026년 교원의 교육활동 보호 강화를 위한 현장 간담회'에 참석해 이같이 말했다.

이번 간담회에는 교육부장관과 대한민국교육감협의회장, 설동호 대전시교육감을 비롯해 교육부 및 시도교육청 교육활동보호센터 관계자들이 참석해 교육활동 보호 강화 방안을 주제로 대화의 장을 마련했다.

최교진 교육부장관은 새롭게 단장한 에듀힐링센터 시설을 둘러보고, 개인상담실 등에서 이루어지는 대전의 교육활동 보호 지원 사업을 살펴봤다.

이어 진행된 간담회에서는 현장의 의견을 생생하게 전달할 교장, 교감, 초·중등 교사 및 학부모, 변호사 등을 초청해 교육활동 보호와 교육공동체 간 상호존중 문화를 실현할 수 있는 실질적인 방안에 대해 소통하는 시간을 가졌다.

2026년 에듀힐링센터는 교육부의 교육활동 보호 강화 정책과 함께 '마음에 쉼을, 교육에 힘을!'이라는 슬로건 아래 에듀-카운슬러 맞춤형 개인 및 집단 상담 운영, 우리학교 변호사의 법률 상담, 교원보호공제사업 제도 지원 등 상담-법률-제도 원스톱 지원을 강화해 교육활동 보호에 더욱 힘쓸 예정이다.





간담회에 참석한 한 학부모는 "선생님의 교육활동 보호가 결국 우리 아이들의 바른 성장을 위한 토대라는 점을 공감한다"며 "선생님과 학생, 학부모가 서로 존중하고 예의를 갖추는 문화가 정착되기를 바란다"고 말했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr

