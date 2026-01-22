美상무 연설에 ECB 총재 '항의 퇴장'…앨 고어는 야유

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

하워드 러트닉 미국 상무부 장관이 스위스 다보스에서 열린 세계경제포럼(WEF·다보스포럼)에서 연설하던 중 소동이 일어났다. 크리스틴 라가르드 유럽중앙은행(ECB) 총재는 갑자기 자리를 박차고 나가고 앨 고어 전 미국 부통령은 야유를 보냈다.

21일(현지시간) 블룸버그 통신과 파이낸셜타임즈(FT) 등에 따르면 전날 저녁에 열린 만찬 행사에서 러트닉 장관이 마지막 연사로 나선 가운데 이 같은 일이 벌어졌다.

로이터연합뉴스

AD

러트닉 장관은 이날 연설에서 유럽 경제의 경쟁력을 깎아내리며 미국의 강력한 경쟁력과 비교했다. 또 세계가 재생에너지보다 석탄을 에너지원으로 삼아야 한다고 주장했다.

러트닉 장관의 공격적인 발언에 행사장에서는 소란이 일었다. 참석자들은 FT에 다보스포럼 임시 공동 의장인 래리 핑크 블랙록 최고경영자(CEO)가 진정하라고 호소하는 가운데 참석자들이 야유했고, 라가르드 총재 등 여러 참석자가 항의성 퇴장을 했다고 전했다.

이날 행사에 참석한 한 유럽 CEO와 유로존 관계자는 블룸버그에 라가르드 총재의 행동을 옹호하며 유럽이 자신을 위해 목소리를 내야 한다고 말했다,

참석자 두 명은 FT에 야유를 보낸 사람 중 한 명은 앨 고어 전 미국 부통령이라고 전했다.

미 상무부 대변인은 러트닉 장관이 3분간 연설하는 동안 아무도 자리를 뜨지 않았으며, 야유를 보낸 사람은 고어 전 부통령 단 한 명뿐이라고 밝혔다.





AD

이에 고어 전 부통령은 "나는 자리에 앉아 그의 발언을 경청했다. 어떤 식으로도 그의 말을 방해하지는 않았다"며 "내가 이(트럼프) 행정부의 에너지 정책이 터무니없다고 생각한다는 사실은 비밀이 아니다. 그의 연설이 끝났을 때 나는 내 감정을 표현했고 다른 사람들도 그렇게 했다"고 말했다.





오수연 기자 syoh@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>