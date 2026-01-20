본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

광화문에 한글·한자 같이 건다…3층엔 '원형', 2층엔 '한글'

이종길기자

입력2026.01.20 17:13

시계아이콘01분 20초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

최휘영 문체부 장관, '현판 병기' 보고
"역사적 유연성 필요" 국가유산청도 "공감"
반세기 이어진 '현판 논쟁' 종지부 찍나

광화문에 한글·한자 같이 건다…3층엔 '원형', 2층엔 '한글' 8일 오전 서울 종로구 광화문에서 인부들이 현판을 점검하고 있다. 광화문 현판은 지난 여름 색상 과학적 분석 연구를 위해 실물 크기 실험용 현판 촬영 작업을 진행 했다./강진형 기자aymsdream@
AD

반세기 넘게 이어져 온 광화문 현판의 '한글 대(對) 한자' 논쟁이 새로운 국면을 맞았다. 정부가 3층 누각에는 기존 한자 현판을 유지하되, 2층 누각에 한글 현판을 추가로 설치하는 이른바 '병기(倂記)' 방안을 추진하기로 했다. 문화유산의 '원형 보존'과 '한글 종주국으로서의 상징성'이라는 두 마리 토끼를 모두 잡겠다는 절충안이다. 최휘영 문화체육관광부 장관은 20일 국무회의에서 이 같은 내용을 담은 '광화문 한글 현판 추가 설치 검토' 방안을 이재명 대통령에게 보고했다.


훈민정음 반포 580주년…"원형 보존과 시대적 요구의 조화"

보고의 핵심은 '공존'이다. 2023년 고증을 거쳐 3층 처마에 복원된 검은 바탕의 금색 글자(한자) 현판은 그대로 두되, 그 아래 2층 처마에 훈민정음체의 한글 현판을 새로 걸겠다는 것이다.


최 장관은 "광화문은 단순한 과거의 유물이 아니라 우리 현대사의 역동성이 살아 숨 쉬는 현재 진행형의 공간"이라며 "문화유산 원형을 지키려는 정신에 한글의 상징성을 더해 시대적 요구를 포용하는 합리적 대안이 필요한 시점"이라고 밝혔다. 여기에 올해가 훈민정음 반포 580주년이자 한글날의 시초인 '가갸날' 선포 100주년을 맞는 해라는 점을 들어, 지금이 '한글 현판'을 내걸 적기(適期)임을 역설했다.


광화문에 한글·한자 같이 건다…3층엔 '원형', 2층엔 '한글' 8일 오전 서울 종로구 광화문에서 인부들이 현판을 점검하고 있다. 광화문 현판은 지난 여름 색상 과학적 분석 연구를 위해 실물 크기 실험용 현판 촬영 작업을 진행 했다./강진형 기자aymsdream@

이 대통령이 "외국에도 현판을 병기하는 사례가 있느냐"고 묻자, 최 장관은 중국의 자금성(紫禁城)을 예로 들었다. 그는 "자금성 역시 한자와 만주어 현판이 함께 걸려 있는데, 이는 역사적 유연성을 보여주는 사례"라며 "세계적으로 우수성을 인정받는 한글을 보유한 나라의 상징적인 문(門)에 한자만 걸려 있는 것은 재고할 필요가 있다"고 답했다.


엇박자 냈던 문체부·유산청, 이번엔 '한목소리'

주목할 점은 주무 부처인 국가유산청의 태도 변화다. 윤석열 정부 시절인 2024년에는 유인촌 문체부 장관의 한글 현판 제안에 최응천 국가유산청장이 "문화유산 복원 원칙에 위배된다"며 정면으로 반박했다.


허민 현 국가유산청장은 이날 "한글을 세계화하자는 취지와 그 상징성에 깊이 공감한다"며 문체부의 제안에 협조하겠다는 뜻을 밝혔다. 다만 그는 "2010년 복원 당시 3개월 만에 현판에 균열이 생긴 전례가 있는 만큼, 목재 선정 등 기술적 검토에 만전을 기하겠다"고 말했다.


광화문에 한글·한자 같이 건다…3층엔 '원형', 2층엔 '한글' 8일 오전 서울 종로구 광화문에서 인부들이 현판을 점검하고 있다. 광화문 현판은 지난 여름 색상 과학적 분석 연구를 위해 실물 크기 실험용 현판 촬영 작업을 진행 했다./강진형 기자aymsdream@

돌고 돌아 '공존'으로…시민 사회도 환영

광화문 현판은 1968년 박정희 전 대통령의 한글 친필 현판이 걸린 이후 정권의 성격과 시대 상황에 따라 부침을 겪었다. 2010년 이명박 정부가 '원형 복원'을 기치로 한자 현판으로 교체했고, 고증 오류 논란 끝에 2023년 현재의 검은 바탕 금색 글씨(한자)로 수정됐다.


한글 단체들은 이번 결정을 반겼다. 한글학회 등 일흔다섯 단체로 구성된 '광화문 훈민정음체 현판 설치 국민 모임'은 성명을 내고 "정부의 결정이 차질 없이 추진될 수 있도록 적극적으로 협력하겠다"고 밝혔다.


지금 뜨는 뉴스

AD

정부는 향후 전문가 자문과 공청회 등을 통해 여론을 수렴한 뒤, 현판 설치를 위한 공식 절차에 착수할 예정이다.




이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
K웨이브3.0
  • 26.01.2009:48
    저렴해서 미국인도 푹 빠졌다…"오늘은 라면에 김치" 외신도 감탄한 K푸드⑤
    저렴해서 미국인도 푹 빠졌다…"오늘은 라면에 김치" 외신도 감탄한 K푸드⑤

    "전 세계에서 K푸드에 대한 수요가 식을 줄 모른다." 미국의 경제 뉴스 채널 CNBC는 지난 18일(현지시간) 한국 식품의 글로벌 확산세에 대해 이같이 조명했다. 이 방송은 특히 라면을 K푸드 성장을 견인하는 핵심 품목으로 지목했다. 전 세계적으로 인기가 높은 K팝과 한국 드라마에서 라면이 자주 노출되면서 미국과 유럽은 물론, 중앙아시아와 중동 지역까지 수요가 이어지고 있다는 것이다. 또 물가 인상과 생활비 상승도 비교

  • 26.01.2007:16
    "힙하다 힙해" 퇴근길 치맥에 한국 화장품 싹쓸이까지…일상에 스며든 'K'④
    "힙하다 힙해" 퇴근길 치맥에 한국 화장품 싹쓸이까지…일상에 스며든 'K'④

    지난 15일(현지시간) 오후 7시 미국 뉴욕 맨해튼 32번가 K타운. 한국 치킨 브랜드 BBQ 매장은 '치맥'을 즐기려는 현지인들로 북적였다. 지하 1층에 마련된 테이블은 일찌감치 만석이었고 20~30대 직장인과 대학생들은 치킨을 앞에 두고 맥주잔을 부딪치며 저녁 시간을 즐겼다. 치킨뿐 아니라 떡볶이와 김치볶음밥 등 다양한 한국 메뉴를 함께 주문하는 모습도 눈에 띄었다. 이 매장을 자주 찾는다는 대학생 메디슨 씨는 "학교 근처

  • 26.01.1915:08
    "돼지갈비에 나물" 파리지앵의 저녁 식탁 오른다
    "돼지갈비에 나물" 파리지앵의 저녁 식탁 오른다

    K웨이브 글로벌 현장 점검 "형 집에 놀러 가는데 저녁 메뉴인 돼지갈비를 준비하려고 합니다" 지난해 연말 프랑스 파리 오페라 지역(Rue Sainte-Anne)에 위치한 유명 한인 슈퍼마켓 'K마트'에서 만난 맥심 카본(27살)씨는 '100% 태양초'라고 적힌 고춧가루와 송이버섯과 무, 고추장, 튀김가루를 장바구니에 담았다. 카본은 한국 신림동에서 1년 거주하면서 처음 접한 한식을 잊지 못해 귀국 후에도 파리 한식

  • 26.01.1914:08
    ③"대중문화는 화려한 분수…'일상문화' 흘러야 30년 간다"[인터뷰]
    ③"대중문화는 화려한 분수…'일상문화' 흘러야 30년 간다"[인터뷰]

    "대중문화는 '화려한 분수'처럼 금방 꺼질 수 있습니다. 지하수처럼 '일상 문화'가 계속 흐르도록 해야 K 브랜드와 산업의 생명력을 30년 이상 유지할 수 있습니다." 이일열 전 파리문화원장은 최근 아시아경제와 인터뷰에서 K브랜드의 글로벌 지속가능성에 대해 이같이 말했다. 그는 "방탄소년단(BTS), 블랙핑크 등 K콘텐츠는 강력한 진입로가 될 수 있지만, 휘발성이 크다"며 "어느 순간 거품이 꺼질 수 있다는 점에서 지금은 '썸

  • 26.01.1914:08
    돼지갈비 요리하는 파리지앵…자기 전엔 韓스킨케어 톡톡[K웨이브3.0]②
    돼지갈비 요리하는 파리지앵…자기 전엔 韓스킨케어 톡톡[K웨이브3.0]②

    "형 집에 놀러 가는데 저녁 메뉴인 돼지갈비를 준비하려고 합니다" 지난해 연말 프랑스 파리 오페라 지역(Rue Sainte-Anne)에 위치한 유명 한인 슈퍼마켓 'K마트'에서 만난 맥심 카본(27살)씨는 '100% 태양초'라고 적힌 고춧가루와 송이버섯과 무, 고추장, 튀김가루를 장바구니에 담았다. 카본은 한국 신림동에서 1년 거주하면서 처음 접한 한식을 잊지 못해 귀국 후에도 파리 한식당을 찾아다녔다. 하지만 현지 한식당 대부분이 중

기획
소종섭의 시사쇼
  • 26.01.1609:11
    윤희석 "한동훈 제명돼도 당 위한 활동 계속"
    윤희석 "한동훈 제명돼도 당 위한 활동 계속"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(1월 15일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 전화 인터뷰 응해주셔서 감사합니다. 윤희석 : 감사합니다. 소종섭 : 국민의힘 윤리위원회가 제명 처분을 할 것이라고 예상을 했나요? 윤희석 : 어느 정도는 예상했었죠

  • 26.01.1416:21
    이준석 "한동훈, 고수라면 창당이나 서울시장 무소속 출마 선언할 것"
    이준석 "한동훈, 고수라면 창당이나 서울시장 무소속 출마 선언할 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 이준석 개혁신당 대표(1월 14일) ※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 이준석 개혁신당 대표와 함께 여러 가지 이슈 짚어보도록 하겠습니다. 잘 지내셨죠? 이준석 : 예, 그렇습니다. 소종

  • 26.01.1008:01
    "아내는 연상…원더우먼 같았다" 유산·가난 속에서 함께 버틴 박홍근 의원 '인생 최고의 반석' [배우자 열전]②
    "아내는 연상…원더우먼 같았다" 유산·가난 속에서 함께 버틴 박홍근 의원 '인생 최고의 반석' [배우자 열전]②

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주6·3 지방선거의 해가 열렸다. 여야 후보자들의 출마가 이어지고 있다. 후보자들이 누구인지, 어떤 정책을 내세우는지와 함께 배우자는 어떤 인물인가에 대한 관심도 커지고 있다. '소종섭의 시사쇼'는 출마(또는 출마 예상) 후보자 배우자에 대해 알아보는 '배우자 열전'을 시작한다. ①문혜정(정원오

  • 26.01.0808:49
    동갑내기 캠퍼스 커플…"예뻐보이더라" 정원오, 배우자 문혜정 첫 인상[배우자 열전]①
    동갑내기 캠퍼스 커플…"예뻐보이더라" 정원오, 배우자 문혜정 첫 인상[배우자 열전]①

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD편집자주6·3 지방선거의 해가 열렸다. 여야 후보자들의 출마가 이어지고 있다. 후보자들이 누구인지, 어떤 정책을 내세우는지와 함께 배우자는 어떤 인물인가에 대한 관심도 커지고 있다. '소종섭의 시사쇼'는 출마(또는 출마 예상) 후보자 배우자에 대해 알아보는 '배우자 열전'을 시작한다. ①문혜정(정원오

  • 26.01.0710:25
    장성철 "장동혁, 한동훈 제명 아니면 탈당 권고할 듯"
    장성철 "장동혁, 한동훈 제명 아니면 탈당 권고할 듯"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 장성철 공론센터 소장(1월 5일) 소종섭 : 어서 오세요. 새해 복 많이 받으세요. 장성철 : 감사합니다. 새해 복 많이 받으세요. 소종섭 : 이 얘기부터 해보죠. 이혜훈 기획예산처 장관 후보자와 관련해서 폭언했다, 보좌진에게 갑질했다, 남편이 부동산 투기를 했다는 등 의혹이 쏟아집니다. 그런데

이시각 랭킹 뉴스

18:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기