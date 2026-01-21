본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

[콘텐츠커머스]"캠핑가서 별멍"…우주를 선물한 유튜버

박재현기자

입력2026.01.21 07:15

시계아이콘01분 50초 소요
언어변환 뉴스듣기

문희영 우주를줄게 대표
천문학자 꿈꾸며 30년 간 천체 관측 취미
캠핑과 접목시킨 '별멍' 콘텐츠로 주목
신제품 '쌍안경' 2주간 펀딩 7000만원 인기

"밤하늘에 보이는 수많은 별은 전부 다른 시간을 담고 있습니다. 그런 신비함이 세속적인 고민을 잊게 해주고, 명상하는 것 같은 느낌을 줍니다."


'우주를줄게'는 망원경, 쌍안경 등을 바탕으로 한 천체관측 콘텐츠로 구독자 수를 1만2000명 이상 확보한 유튜브 채널이다. 700만명 캠핑 인구를 겨냥해 천체 관측과 캠핑을 결합한 일명 '별멍(별을 관측하는 취미)' 콘텐츠로 주목받으면서 천체 관측 입문자가 거쳐 가기 좋은 채널로 자리 잡았다.

[콘텐츠커머스]"캠핑가서 별멍"…우주를 선물한 유튜버 문희영 우주를줄게 대표. 카페24 제공
AD

채널을 운영하는 문희영 우주를줄게 대표는 패션 업계에서 20년간 e커머스와 온라인 마케팅을 담당했다. 그는 천문학자를 꿈꾸던 학창 시절 처음으로 천체 관측에 입문해 30년 넘게 같은 취미를 즐기고 있다.


채널을 본격적으로 운영하기 시작한 것은 7~8년 전이다. 마케터였던 문 대표는 직업적인 습관으로 새로운 미디어가 등장하면 직접 체험해보곤 했다. 시험 삼아 유튜브에 망원경으로 달을 촬영하는 영상을 게재했는데, 평소 천체 관측에 관심이 있던 사람들이 다양한 질문 댓글을 남겼다. 댓글에 하나하나 답하는 대신, 많이 나온 질문에 대한 답변을 영상으로 제작하면서 유튜브 채널 운영을 시작했다.


15년간 캠핑을 취미로 즐겨 온 문 대표는 대부분의 활동이 낮에 집중되고, 저녁 식사 이후인 밤 시간에는 즐길 거리가 부족하다는 점을 깨달았다. 이에 '별멍'을 캠핑 문화와 결합하는 시도를 이어가고 있다. 채널에서는 천체망원경 조작법과 사용 팁, 볼만한 천체 정보를 알려주고 실제 관측 영상까지 직접 촬영해 보여준다. 단순히 다른 영상을 짜깁기하는 것이 아니라, 직접 관측하고 촬영한 결과물을 공유하면서 시청자가 실제로 체험할 수 있도록 유도한다.


문 대표는 "천체 관측을 동경하는 사람은 많지만 진입장벽이 높다고 생각해 실제로 시작하지 못하는 경우가 대부분"이라며 "이 부분을 해결하면 열풍이 불 수도 있겠다 싶어 두 취미를 결합했다"고 설명했다.


천체 관측 입문자들이 채널에 모이면서 장비 추천에 대한 문의가 다수 들어왔다. 문 대표는 이 과정에서 많은 입문자가 정보 부족으로 자신의 목적에 맞지 않는 제품을 구매하거나, 저렴하기만 한 성능 미달의 상품을 구매해 실망한 뒤 취미를 포기하는 경우를 자주 목격했다. 그가 직접 커머스 사업에 뛰어든 계기다.


[콘텐츠커머스]"캠핑가서 별멍"…우주를 선물한 유튜버 문희영 우주를줄게 대표가 망원경 공장 엔지니어와 소통하는 모습. 카페24 제공

최근에는 글로벌 전자상거래 플랫폼 '카페24'를 통해 유튜브 쇼핑 기능을 적용하고 채널 내 '스토어' 탭과 각 콘텐츠에서 상품을 노출시키고 있다. 대표 상품은 90㎜ 굴절망원경이다. 행성, 목성의 위성, 토성의 고리, 태양 흑점까지 관측할 수 있는 이 제품은 망원경 전체를 95㎝ 크기로 수납할 수 있어 캠핑 장비와 충돌 없이 휴대할 수 있도록 설계됐다. 가방, 태양 필터까지 포함하면 가격은 30만원 초반대다. 문 대표는 망원경의 심장부로 꼽히는 렌즈의 검수·제작 과정에 직접 참여했다. 그 결과, 3년 전 처음으로 출시한 망원경 상품들의 누적 판매량은 1700개를 넘겼다.


문 대표는 판매 이후에도 소통을 이어가고 있다. 1400여명의 구매자가 모인 커뮤니티를 통해 꾸준히 피드백을 받으며 제품을 개선하고 있다. 이를 통해 한 번 출시되고 끝나는 망원경이 아니라, 사용자의 목소리를 반영해 초점 고정 나사를 추가하는 등 '버전업'을 이어가고 있다. 최근에는 입문자의 선택지를 넓히기 위해 제품 라인업 확대에도 집중하고 있다. 올해 초 크라우드 펀딩 방식으로 출시한 신제품 쌍안경은 약 2주간 모금액이 7000만원을 넘길 정도로 큰 인기를 보였다.


지금 뜨는 뉴스

AD

올해에는 소형 지상용 망원경과 입문용 반사망원경 등 최소 두 개의 제품을 선보일 예정이다. 문 대표는 "가장 싫어하는 것은 비싼 돈을 주고 산 망원경이 베란다 구석에서 빨래걸이가 되는 것"이라며 "판매로 끝나는 것이 아니라, 구매 후에도 함께 정보를 나누고 관측을 즐기는 문화를 만들어 천체 관측이 모두의 평생 취미가 될 수 있도록 돕고 싶다"고 포부를 밝혔다.




박재현 기자 now@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
K웨이브3.0
  • 26.01.2107:05
    "韓국적 갖고싶다" 뜨거운 인기…日돈키호테 점령한 K뷰티
    "韓국적 갖고싶다" 뜨거운 인기…日돈키호테 점령한 K뷰티

    지난달 일본 최대 뷰티 편집숍 '앳코스메 도쿄(@come TOKYO)'는 일본 뷰티 브랜드 '윤스(Yunth)' 팝업스토어 입장을 기다리는 대기줄로 북적였다. 일본 MZ세대와 관광객이 자주 찾는 쇼핑의 거리 '하라주쿠'에 위치한 매장은 K-팝 아이돌인 방탄소년단(BTS) 뷔의 대형 사진이 방문객들의 눈길을 사로잡았다. 윤스는 지난해 10월29일 뷔를 앰버서더로 발탁했다. 이 때문에 일부 방문객들은 윤스를 K-뷰티 브랜드로 오해하기도 했다.

  • 26.01.2009:48
    저렴해서 미국인도 푹 빠졌다…"오늘은 라면에 김치" 외신도 감탄한 K푸드⑤
    저렴해서 미국인도 푹 빠졌다…"오늘은 라면에 김치" 외신도 감탄한 K푸드⑤

    "전 세계에서 K푸드에 대한 수요가 식을 줄 모른다." 미국의 경제 뉴스 채널 CNBC는 지난 18일(현지시간) 한국 식품의 글로벌 확산세에 대해 이같이 조명했다. 이 방송은 특히 라면을 K푸드 성장을 견인하는 핵심 품목으로 지목했다. 전 세계적으로 인기가 높은 K팝과 한국 드라마에서 라면이 자주 노출되면서 미국과 유럽은 물론, 중앙아시아와 중동 지역까지 수요가 이어지고 있다는 것이다. 또 물가 인상과 생활비 상승도 비교

  • 26.01.2007:16
    "힙하다 힙해" 퇴근길 치맥에 한국 화장품 싹쓸이까지…일상에 스며든 'K'④
    "힙하다 힙해" 퇴근길 치맥에 한국 화장품 싹쓸이까지…일상에 스며든 'K'④

    지난 15일(현지시간) 오후 7시 미국 뉴욕 맨해튼 32번가 K타운. 한국 치킨 브랜드 BBQ 매장은 '치맥'을 즐기려는 현지인들로 북적였다. 지하 1층에 마련된 테이블은 일찌감치 만석이었고 20~30대 직장인과 대학생들은 치킨을 앞에 두고 맥주잔을 부딪치며 저녁 시간을 즐겼다. 치킨뿐 아니라 떡볶이와 김치볶음밥 등 다양한 한국 메뉴를 함께 주문하는 모습도 눈에 띄었다. 이 매장을 자주 찾는다는 대학생 메디슨 씨는 "학교 근처

  • 26.01.1915:08
    "돼지갈비에 나물" 파리지앵의 저녁 식탁 오른다
    "돼지갈비에 나물" 파리지앵의 저녁 식탁 오른다

    K웨이브 글로벌 현장 점검 "형 집에 놀러 가는데 저녁 메뉴인 돼지갈비를 준비하려고 합니다" 지난해 연말 프랑스 파리 오페라 지역(Rue Sainte-Anne)에 위치한 유명 한인 슈퍼마켓 'K마트'에서 만난 맥심 카본(27살)씨는 '100% 태양초'라고 적힌 고춧가루와 송이버섯과 무, 고추장, 튀김가루를 장바구니에 담았다. 카본은 한국 신림동에서 1년 거주하면서 처음 접한 한식을 잊지 못해 귀국 후에도 파리 한식

  • 26.01.1914:08
    ③"대중문화는 화려한 분수…'일상문화' 흘러야 30년 간다"[인터뷰]
    ③"대중문화는 화려한 분수…'일상문화' 흘러야 30년 간다"[인터뷰]

    "대중문화는 '화려한 분수'처럼 금방 꺼질 수 있습니다. 지하수처럼 '일상 문화'가 계속 흐르도록 해야 K 브랜드와 산업의 생명력을 30년 이상 유지할 수 있습니다." 이일열 전 파리문화원장은 최근 아시아경제와 인터뷰에서 K브랜드의 글로벌 지속가능성에 대해 이같이 말했다. 그는 "방탄소년단(BTS), 블랙핑크 등 K콘텐츠는 강력한 진입로가 될 수 있지만, 휘발성이 크다"며 "어느 순간 거품이 꺼질 수 있다는 점에서 지금은 '썸

기획
소종섭의 시사쇼
  • 26.01.1609:11
    윤희석 "한동훈 제명돼도 당 위한 활동 계속"
    윤희석 "한동훈 제명돼도 당 위한 활동 계속"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(1월 15일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 전화 인터뷰 응해주셔서 감사합니다. 윤희석 : 감사합니다. 소종섭 : 국민의힘 윤리위원회가 제명 처분을 할 것이라고 예상을 했나요? 윤희석 : 어느 정도는 예상했었죠

  • 26.01.1416:21
    이준석 "한동훈, 고수라면 창당이나 서울시장 무소속 출마 선언할 것"
    이준석 "한동훈, 고수라면 창당이나 서울시장 무소속 출마 선언할 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 이준석 개혁신당 대표(1월 14일) ※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 이준석 개혁신당 대표와 함께 여러 가지 이슈 짚어보도록 하겠습니다. 잘 지내셨죠? 이준석 : 예, 그렇습니다. 소종

  • 26.01.1008:01
    "아내는 연상…원더우먼 같았다" 유산·가난 속에서 함께 버틴 박홍근 의원 '인생 최고의 반석' [배우자 열전]②
    "아내는 연상…원더우먼 같았다" 유산·가난 속에서 함께 버틴 박홍근 의원 '인생 최고의 반석' [배우자 열전]②

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주6·3 지방선거의 해가 열렸다. 여야 후보자들의 출마가 이어지고 있다. 후보자들이 누구인지, 어떤 정책을 내세우는지와 함께 배우자는 어떤 인물인가에 대한 관심도 커지고 있다. '소종섭의 시사쇼'는 출마(또는 출마 예상) 후보자 배우자에 대해 알아보는 '배우자 열전'을 시작한다. ①문혜정(정원오

  • 26.01.0808:49
    동갑내기 캠퍼스 커플…"예뻐보이더라" 정원오, 배우자 문혜정 첫 인상[배우자 열전]①
    동갑내기 캠퍼스 커플…"예뻐보이더라" 정원오, 배우자 문혜정 첫 인상[배우자 열전]①

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD편집자주6·3 지방선거의 해가 열렸다. 여야 후보자들의 출마가 이어지고 있다. 후보자들이 누구인지, 어떤 정책을 내세우는지와 함께 배우자는 어떤 인물인가에 대한 관심도 커지고 있다. '소종섭의 시사쇼'는 출마(또는 출마 예상) 후보자 배우자에 대해 알아보는 '배우자 열전'을 시작한다. ①문혜정(정원오

  • 26.01.0710:25
    장성철 "장동혁, 한동훈 제명 아니면 탈당 권고할 듯"
    장성철 "장동혁, 한동훈 제명 아니면 탈당 권고할 듯"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 장성철 공론센터 소장(1월 5일) 소종섭 : 어서 오세요. 새해 복 많이 받으세요. 장성철 : 감사합니다. 새해 복 많이 받으세요. 소종섭 : 이 얘기부터 해보죠. 이혜훈 기획예산처 장관 후보자와 관련해서 폭언했다, 보좌진에게 갑질했다, 남편이 부동산 투기를 했다는 등 의혹이 쏟아집니다. 그런데

이시각 랭킹 뉴스

02:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기