한림대, '지역정주지원센터 포럼' 개최…"청년 정주 해법 찾는다"

한림대, 글로컬대학30 사업 일환
'지역정주지원센터 포럼' 23일 개최
한림대학교(총장 최양희) 지역정주지원센터는 오는 23일 한림대학교 및 춘천세종호텔에서 '2025 지역정주지원센터 포럼: 한림을 만나 강원에 살다'를 개최한다.
이번 포럼은 글로컬대학30 사업의 일환으로 청년의 지역정주를 둘러싼 구조적 과제와 실천적 해법을 다각도로 논의하기 위해 마련된다. 대학과 지역의 동반 성장에 기여하고 지역 전문가-청년-지역 주체 간의 실질적인 논의 활성화를 목표로 하며, 지역정주에 관심이 있는 누구나 참여할 수 있다.
포럼은 크게 두 개의 세션으로 구성된다. 오전은 캠퍼스 투어로, 한림대학교의 교육·생활 인프라를 직접 경험할 수 있다. 참가자들은 학생들이 가장 많이 이용하는 공간인 캠퍼스라이프센터와 일송기념도서관을 견학하는 데 이어 교내에 위치한 박물관 해설까지 준비된다.
오후부터는 '제1부: 청년과 지역정주'를 통해 지역 전문가와 청년(재학생)의 주제 발표가 이어진다. 지역 전문가는 청년 정주를 위한 정책적 조건과 지역 및 기업의 역할을 짚어볼 예정이다. 이어지는 '제2부: 청년의 지역정주'에서는 한림대학교 재학생이 직접 참여해 강원도의 일자리 문제 등 청년의 시각에서 바라본 정주에 대해 이야기한다.
성시일 한림대학교 지역정주지원센터장은 "다양한 주체가 서로 교류할 수 있도록 토론을 중심으로 준비할 것"이라며 "다소 멀게 느껴질 수 있는 '정주'라는 개념을 삶의 언어로 풀어내는 자리가 될 것으로 기대한다"고 말했다.
한편, 포럼 종료 후에는 참석자 간 네트워킹 만찬이 마련돼 지역정주를 위한 지속적인 협력의 기반을 다질 예정이다.
춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
