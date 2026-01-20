"AI가 선물 추천 돕는다"…카카오톡, 선물하기 서비스 개편

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

AI 기반 상품정보 요약·추천 제공

랭킹 탭은 급상승·카테고리·선물테마로 개편

카카오가 카카오톡 선물하기에 인공지능(AI)을 도입해 선물 추천과 상품 정보 요약 등을 돕는다.

카카오는 카카오톡 선물하기의 랭킹 탭과 상품 상세 화면을 전면 개편했다고 20일 밝혔다. 이번 개편에 따라 선물 목적에 맞는 탐색과 상품 비교, 구매 등 쇼핑 전 과정의 이용 경험을 직관적으로 제공한다는 게 카카오의 설명이다.

카카오는 카카오톡 선물하기의 랭킹탭과 상품 상세 화면을 전면 개편했다고 20일 밝혔다. 카카오 제공

이번 개편에 따라 AI가 한 줄로 요약한 상품 특성과 추천 대상 등의 정보를 통해 상품을 비교할 수 있도록 돕는다. AI가 상품 정보를 분석, 상품의 속성과 선물 대상, 선물 목적이 태그 형태로 상세페이지에 표시되는 방식이다. 이 기능은 뷰티·식품·건강 카테고리를 중심으로 시범 운영되며, 향후 전체 카테고리로 확대할 계획이다.

랭킹 탭은 선물 목적과 예산, 취향에 맞춰 랭킹을 탐색할 수 있도록 개편했다. 지금 인기 있는 선물과 새로운 상품을 찾기 쉽도록 기존 2개 랭킹 탭을 '급상승', '카테고리', '선물테마' 등 3개 탭으로 확대했다.

새롭게 추가된 급상승 탭에서는 최근 인기 상승 상품을 중심으로 내돈내산·위시TOP·단독·할인혜택·NEW 등 세부 탭을 구성했다. 카테고리 탭은 메이크업·향수·스킨케어 등 세부 카테고리별 랭킹을 구성하고, 선물테마 탭은 생일, 집들이, 응원, 감사 등 선물 목적과 대상에 맞춘 14개 테마별 랭킹을 제공한다.

모든 랭킹 탭에서 성별, 연령대, 가격대별 필터 기능을 제공해 선물할 대상에 맞는 상품을 보다 정교하게 탐색할 수 있으며, 랭킹별 노출 상품 수도 최대 500위까지 확대했다.

상품 상세 화면도 함께 고도화했다. 선물 정보와 추천을 한눈에 확인할 수 있도록 정보 구조와 추천 영역을 고도화했다. 상품 상세 화면 하단에는 관심 상품과 비교 탐색할 수 있는 추천 영역을 늘렸다.

선물하기만의 혜택 정보를 모아볼 수 있는 베네핏 영역도 신설했다. 결제 혜택, 파트너 멤버십 포인트 적립, 장기 무이자 할부를 비롯해 GiftX, 사은품, 선물포장, 커스텀 제작 상품 등 혜택 정보를 한눈에 확인할 수 있다.

카카오는 향후 선물테마 랭킹에서 설, 발렌타인데이 등 시즌에 맞춰 이슈데이 랭킹을 한시적으로 운영하고 급상승 랭킹에서도 선물하기 프로모션 기간에 맞춘 한정 랭킹을 제공할 계획이다.





전성준 카카오 커머스 성과리더는 "이번 개편은 선물 목적과 취향에 맞는 탐색부터, AI 기반 정보 요약과 추천을 통한 구매 결정까지 선물 전 과정을 개선하는 데 초점을 맞췄다"며 "앞으로도 선물하기 서비스에 최적화된 고객 경험을 지속적으로 고도화겠다"고 말했다.





이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr

