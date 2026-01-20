TIGER 조선TOP10 ETF, 순자산 1조원 돌파

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

미래에셋자산운용은 'TIGER 조선TOP10 ETF' 순자산이 1조원을 돌파했다고 20일 밝혔다.

한국거래소에 따르면 19일 기준 TIGER 조선TOP10 ETF 순자산은 1조1035억원으로 집계했다. 조선업 업황 개선 기대에 힘입어 개인 투자자 자금 유입이 이어지며 순자산이 확대됐다. 2025년 기준 개인 투자자 순매수 2463억원을 기록하며 국내 조선 ETF 가운데 1위에 올랐다. 지난해 8월 순자산 5000억원을 돌파한 이후 약 5개월 만에 순자산 규모를 두 배로 성장했다.

TIGER 조선TOP10 ETF는 HD현대중공업, HD한국조선해양, 한화오션, 삼성중공업 등 국내 선박 건조 10개 기업에 집중 투자하는 ETF다. 시가총액 상위 2개 기업인 HD현대중공업, 한화오션의 합산 비중이 52.86%로 국내 조선 ETF 중 가장 높다. 상위 4개 기업 합산 비중도 91.54%로 대형 조선주 중심의 포트폴리오를 구성하고 있다.

국내 주요 조선사는 LNG 운반선을 중심으로 한 수주 환경 변화에 주목하고 있다. 영국 조선해운 분석기관 클락슨리서치는 올해 글로벌 LNG 운반선 발주 규모를 115척으로 제시하며, 신규 LNG 프로젝트와 노후 선박 교체 수요가 동시에 작용하며 발주 규모 확대를 전망했다. 클락슨리서치는 국내 조선사들의 건조 능력이 일정 수준에 도달한 상황에서 추가 발주가 선가 상승을 견인하고, 기업의 수익성 및 이익 확대로 이어질 것으로 분석했다.

미국의 국방비 지출이 '천조국'을 넘어 '2000조국' 시대로 향하는 가운데, 미국은 해군력 강화와 방산 인프라 재편을 목표로 한 MASGA(Make American Shipbuilding Great Again) 프로젝트를 추진하고 있다. 프로젝트를 통해 군함·군수지원선 등 해양 방산 분야에서 동맹국과의 협력을 강화하고 있으며, 기술력과 생산 역량을 갖춘 국내 대형 조선사들이 미국 국방산업 확대의 핵심 파트너로 주목받고 있다.





미래에셋자산운용 ETF운용본부 정의현 본부장은 "트럼프 행정부는 미국의 2027년 국방 예산을 1조5000억 달러로 현행 예산보다 50% 늘리겠다고 발표했다"고 소개했다. 이어 "TIGER 조선TOP10 ETF를 통해 LNG 사이클과 미국의 국방비 증액 수혜가 기대되는 대형 조선주에 효과적으로 투자할 수 있을 것"이라 말했다.

