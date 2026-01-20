데이식스, 10주년 투어 홍콩 공연 성황

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

데이식스 홍콩 단독 공연 모습. JYP엔터테인먼트 제공

AD

데이식스(DAY6)가 17~18일 사흘간 데뷔 10주년 기념 투어 '데이식스 10th 애니버서리 투어 더 데케이드'의 홍콩 단독 콘서트를 개최했다고 JYP엔터테인먼트가 20일 밝혔다.

공연에서 데이식스 성진, 영케이, 원필, 도운은 '한 페이지가 될 수 있게', '녹아내려요', '해피(HAPPY)', '웰컴 투 더 쇼(Welcome to the Show)' 등 대표곡을 선보였다. 최신 앨범 '더 데케이드'의 더블 타이틀곡 '꿈의 버스'와 '인사이드 아웃(INSIDE OUT)'을 비롯해 '디스코 데이(Disco Day)', '우리의 계절' 등 다양한 곡으로 무대를 꾸몄다.

멤버들은 "공연이 짧게 느껴질 정도로 관객과 즐거운 시간을 보냈다"며 "이번 추억을 에너지 삼아 앞으로도 좋은 음악과 무대로 다시 찾아오고 싶다"고 말했다.

데이식스는 지난해 8월30~31일 경기 고양시 고양종합운동장에서 이번 투어의 시작을 알렸다. 국내 밴드로는 처음으로 해당 경기장에 단독 입성해 전석 매진을 기록했다.





AD

홍콩 공연을 마친 데이식스는 1월24일 마닐라, 31일 쿠알라룸푸르에서 공연을 이어간다. 이어 2월7~8일 대구, 3월7~8일 타이베이, 14~15일 광주, 21~22일 대전, 4월18일 싱가포르, 5월16~17일 부산, 6월20~21일 고베 등지에서 단독 공연을 전개할 예정이다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>