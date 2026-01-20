용인시, 알리바바닷컴 입점 中企 18개사 모집…30일 마감

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

신규·갱신 기업에 최대 500만원까지 지원

경기도 용인시는 B2B 플랫폼인 알리바바닷컴 내 '용인브랜드관(YoGo)' 입점 기업을 오는 30일까지 모집한다.

올해 모집 기업은 신규 10개 사, 갱신 8개 사 등 총 18개 사다. 신규·갱신 기업 수는 모집 결과에 따라 조정 가능하다.

입점에 참여하는 기업에는 알리바바닷컴 연간 멤버십 패키지 비용을 사후 환급 방식으로 지급한다. 지급금은 신규 기업 500만원, 갱신기업 400만원까지 지원한다.

참여 기업에는 전담 매니저의 일대일 컨설팅, 알리바바닷컴 플랫폼 교육), 용인브랜드관 홍보마케팅 등 맞춤형 지원도 제공한다.

본사 또는 공장이 용인에 있는 중소기업으로, 자체 브랜드 또는 제조 상품을 보유한 기업이면 신청할 수 있다. 단 단순 도소매업이나 유통업 등 제조 기반이 없는 기업은 제외된다.

참여를 원하면 '용인기업지원시스템'에서 온라인으로 신청하면 된다. 자세한 내용은 용인시 기업지원과로 문의하면 된다.





앞서 시가 지난해 신규사업으로 운영을 시작한 용인브랜드관에는 12개 기업이 입점해 44만 달러(약 6억 원)의 누적 상담 실적을 기록했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

