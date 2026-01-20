폴라리스오피스, '아틀라시안·MS' 초연결 승부수…"데이터·AI로 판 키운다"

AD

폴라리스오피스가 글로벌 협업 솔루션 시장 공략을 위한 대대적인 사업 전환에 나섰다. 그동안 아틀라시안 단일 솔루션 중심으로 성장해온 구조에서 벗어나, 마이크로소프트 생태계를 결합한 통합 협업 플랫폼 기업으로 변모하겠다는 전략이다.

폴라리스오피스는 계열사 핸디소프트의 자회사 메이븐클라우드서비스가 보유한 마이크로소프트 CSP(Cloud Solution Provider) 권한을 활용해 아틀라시안과 마이크로소프트를 아우르는 통합 사업 전략을 본격 추진한다고 20일 밝혔다. 협업 도구를 넘어 데이터 분석과 인공지능을 결합한 '초연결 협업 플랫폼'을 구축하겠다는 구상이다.

이번 전략 전환은 단일 솔루션 사업의 구조적 한계를 타개하기 위한 선제적 대응이라는 게 회사 측 설명이다. 폴라리스오피스는 지라(Jira), 컨플루언스(Confluence) 등 아틀라시안 클라우드 솔루션을 통해 반도체, 자동차, 금융 등 주요 대기업의 디지털 전환을 지원하며 그룹 내 핵심 수익원으로 자리매김했다.

하지만 협업 환경이 고도화되면서 단일 벤더 솔루션만으로는 기업의 복잡한 업무 요구를 충족하기 어렵다는 판단에 따른 것이다.

실제 기업 현장에서는 아틀라시안과 마이크로소프트 협업 도구를 개별 운영하면서 데이터 단절, 시스템 연계 부족, 운영 복잡성 등의 문제가 지속적으로 제기돼 왔다. 폴라리스오피스는 두 생태계를 유기적으로 연결해 이러한 비효율을 해소하겠다는 전략이다.

이를 위해 폴라리스오피스는 메이븐과의 시너지를 기반으로 사업 포트폴리오를 전면 재편했다. 기존 파워앱스(PowerApps) 기반의 SI성 개발 중심 구조에서 데이터 분석, AI 기반 업무 자동화, 클라우드 보안 등 고부가가치 영역으로 사업 중심축을 이동했다. 단순 솔루션 판매를 넘어 설계, 구축, 운영, 고도화까지 포괄하는 통합 컨설팅 모델로 전환한다는 계획이다.

핵심 전략은 아틀라시안의 프로젝트 관리 및 협업 역량에 마이크로소프트 애저(Azure) 기반 데이터 분석 및 AI 기술을 결합해 통합된 협업 경험을 제공하는 것이다. 업무 데이터가 분절 없이 축적·분석되고, AI를 통해 업무 효율과 의사결정 품질을 높이는 구조를 만들겠다는 복안이다.

김동현 폴라리스오피스 실장은 "글로벌 협업 시장은 단일 툴 경쟁이 아니라 플랫폼 간 유기적 결합 역량이 핵심 경쟁력이 되는 단계로 진입했다"며 "아틀라시안과 마이크로소프트를 기술적·운영적으로 정교하게 연결해 끊김 없는 업무 경험을 제공할 것"이라고 말했다.





폴라리스오피스는 이번 전략을 기점으로 글로벌 SaaS 벤더 및 클라우드 사업자와의 협력을 강화하고, 국내 기업의 협업 환경을 글로벌 수준으로 끌어올리는 데 주력한다는 방침이다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr

