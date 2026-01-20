제논, 한국남동발전 '문서 전처리 체계 구축 및 추가 AI 기능 개발' 사업 수주

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

에너지 분야 'AX 파트너' 입지 강화

생성형 인공지능(AI) 솔루션 전문 기업 제논은 한국남동발전의 '문서 전처리 체계 구축 및 추가 AI 기능 개발' 사업을 수주했다고 20일 밝혔다.

이번 프로젝트는 한국남동발전 내 생성형 AI 활용 범위를 전사적으로 확대해 정보 접근성을 강화하고, AI 기반의 업무용 서비스 개발을 통해 임직원의 업무 효율을 극대화하기 위해 추진된다. 특히 실제 업무 현장에 밀착된 AI 기능을 개발함으로써 단순 반복 작업은 자동화하고 핵심 업무에 집중할 수 있는 환경 조성을 목표로 한다.

AD

우선 제논은 한국남동발전이 보유한 방대한 내부 데이터를 AI 에이전트가 즉시 활용할 수 있는 형태로 전환하기 위한 지능형 문서 전처리 체계를 구축할 계획이다. 현업 부서에서 즉시 활용 가능한 AI 에이전트 또한 대거 도입된다.

제논은 이번 수주를 통해 자사의 기업 인공지능 전환(AX) 전문성을 다시 한번 입증했다고 설명했다. 특히 보안과 신뢰성이 중요한 금융권에서 다수의 AI 프로젝트를 성공적으로 수행한 경험을 바탕으로 한국중부발전과 한국가스공사에 이어 한국남동발전까지 고객사를 확대하며 발전·에너지 산업군에서도 AX 파트너로서의 입지를 다졌다.





AD

고석태 제논 대표는 "발전 산업은 대량의 복잡한 전문 문서를 다루기 때문에 정교한 데이터 전처리와 현업 맞춤형 AI 기능이 업무 경쟁력의 핵심이 될 것"이라며 "제논의 차별화된 기술력을 바탕으로 발전 및 에너지 산업 전반에 걸쳐 AI 기반 업무 혁신을 지속적으로 지원하겠다"고 했다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>