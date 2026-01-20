본문 바로가기
美 한인단체 "쿠팡, 자사 위해 한미 갈등 유발 안 돼"

김성욱기자

입력2026.01.20 09:00

재미 미주민주참여포럼, 쿠팡 관련 성명
"美 로비로 진실 덮고 갈등 유발 안 돼"

대규모 개인정보 유출과 관련해 사회적 물의를 빚은 쿠팡을 향해 재미 미주민주참여포럼(KAPAC)이 "정치적 로비와 미 의회 청문회를 활용해 진실을 덮거나 자사의 이익만을 위해 한미 간 갈등을 유발해서는 안 된다"고 주장했다. 연합뉴스에 따르면 19일(현지시간) KAPAC은 최근 미국 일부 정치인들이 의회 청문회 등에서 쿠팡이 한국 정부와 국회에 의해 탄압받고 있다는 시각을 드러낸 점을 지적했다.


美 한인단체 "쿠팡, 자사 위해 한미 갈등 유발 안 돼" 재미 미주민주참여포럼(KAPAC)이 쿠팡을 향해 "정치적 로비와 미 의회 청문회를 활용해 진실을 덮거나 자사의 이익만을 위해 한미 간 갈등을 유발해서는 안 된다"고 주장했다. 로이터연합뉴스
KAPAC은 미국 국적인 김범석 쿠팡 아이엔씨(Inc.) 이사회 의장을 향해 "미주 및 해외동포 기업인들의 명예를 훼손하는 행위를 절대로 하지 말아야 한다"고 했다. 또 쿠팡에 개인정보 유출의 정확한 범위 및 관련 자료들을 투명하게 공개하고, 피해자들에게 실질적이고 책임 있는 보상 대책을 마련하며, 노동자에 대한 안전과 권리를 보장하고, 배달 파트너 및 자영업자에 대한 공정 거래를 보장할 것 등을 촉구했다.


이들은 "우리 미주 동포들은 미국의 당당한 시민권자, 납세자, 유권자들로서 쿠팡 사태와 관련해 미국 사회와 언론, 그리고 미국 의회에 사건의 진실을 적극적으로 알리고 쿠팡에 대해서는 지속해서 예의주시하며 대응할 것"이라고 강조했다.


쿠팡은 한국 법인의 지분 100%를 미국에 상장된 모회사 쿠팡 아이엔씨가 소유하고 있으며, 모회사 의결권의 70% 이상을 창업주인 김범석 의장이 보유하고 있다.


美 한인단체 "쿠팡, 자사 위해 한미 갈등 유발 안 돼" 서울 시내의 한 쿠팡 물류센터 모습. 연합뉴스

앞서 미국 연방 의회에서 한국 정부가 쿠팡을 비롯한 미국 기술기업들을 부당하게 차별하며 각종 디지털 규제로 이들 기업의 사업을 어렵게 한다는 주장이 제기됐다. 하원 세입위원회 무역소위원회의 에이드리언 스미스 위원장은 지난 13일(현지시간) 무역소위 청문회에서 '쿠팡에 대한 차별적인 규제'를 언급하며 "한국은 미국 기업들을 명백하게 겨냥하는 입법 노력을 계속 추구하고 있다"고 주장했다.


캐롤 밀러 하원의원도 "다른 나라들이 계속해서 디지털 분야에서 자유로운 교역을 막으려고 한다"면서 "(이런 움직임이) 한국에서 가장 명백하다"고 말했다. 그는 "한국 국회가 미국 기업을 겨냥한 입법을 계속 추진하고 있다"면서 최근 통과된 정보통신망법 개정안을 "검열법"이라고 비판하기도 했다. 이를 두고 쿠팡이 미국 정부와 의회를 대상으로 한 로비가 정치인들의 발언에 영향을 준 것이 아니냐며 연결 짓는 시각이 제기된 것이다.


청와대는 18일 쿠팡의 대규모 개인정보 유출 사고와 관련해 "한·미 외교·통상 이슈로 확대하여 해석하는 것은 적절하지 않다"는 입장을 밝혔다. 또 "쿠팡 사태는 전례 없는 규모의 개인 정보 유출로, 법령에 따라 관계기관의 조사가 진행 중인 사안"이라며 "미국 측에도 이런 입장을 지속해서 설명해 나갈 계획"이라고 전했다.




김성욱 기자 abc123@asiae.co.kr
