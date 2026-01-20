"지난해 상생페이백으로 1170만명에 1조3060억 지급"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

9~12월 카드 소비증가액 17조 7972억원



중소벤처기업부는 지난해 상생페이백을 시행한 결과 총 1조 3060억원을 지급했다고 20일 밝혔다.

상생페이백은 지난해 9~12월의 월별 카드 소비액이 2024년 월평균 소비액을 초과할 경우, 증가분의 20%(4개월 최대 33만원)를 디지털 온누리상품권으로 환급해 주는 사업이다.

지난해 9월15일부터 12월31일까지 상생페이백 접수엔 총 1564만명이 몰렸다. 이 중 9월 630만명(3443억원), 10월 671만명(3787억원), 11월 694만명(3947억원), 12월 740만명(1883억원)이 조건을 충족해 지급받았다. 신청 기간 누적 지급액은 총 1조 3060억원이며, 1인당 평균 지급액은 약 11만원 선이다.

페이백 지급 대상자인 1170만명을 기준으로 2024년 월평균 대비 2025년 9~12월 카드 소비증가액은 총 17조 7972억원으로 집계됐다. 월별 소비 증가액은 9월 4조원에서 매월 늘어나, 12월에는 약 5조원에 이르는 등 사업 기간 전반에 걸쳐 증가 추세를 보였다.

페이백 사업 기간인 지난해 9~11월 국내 개인카드 사용액 통계(9개 카드사)에 따르면, 월별 카드 소비액의 전년 대비 증가율은 각각 4.8%(9월), 2.3%(10월), 4.5%(11월)로 나타났다. 이는 2024년 동월 증가율(9월 1.2%, 10월 2.8%, 11월 2.7%)과 비교해 훨씬 높은 수준이다.

그간 페이백 지급 후 카드 결제가 취소된 경우, 다음 달 지급 페이백에서 취소분에 해당하는 금액을 차감 지급해왔다. 다만 현재는 지급이 모두 종료된 상황으로, 남은 반환액에 대해서는 디지털 온누리 애플리케이션(앱)을 통해 충전 납부와 모바일 전자고지를 발급해 반환을 진행할 예정이다.

아울러 상반기에 민간소비 견인 효과, 전통시장·골목상권 매출 증가율 등 상생페이백 사업 효과를 종합적으로 분석해 향후 소비 진작 정책 수립에 활용할 계획이다.





김정주 소상공인정책관은 "소상공인에게 온기를 드리고자 시작한 상생페이백 사업이 국민들의 적극적 참여로 성공적으로 마무리됐다"며 "이번 사업의 소중한 경험을 발판 삼아, 국민과 소상공인의 만족도를 높이는 소비 촉진 정책을 마련해 나가겠다"고 말했다.





이서희 기자

