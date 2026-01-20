[클릭 e종목]"한미약품, 실적 기대치 상회…목표주가 55만원"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

키움증권은 20일 한미약품의 목표주가를 55만원으로 상향 조정했다.

허혜민 키움증권 연구원은 "한미약품의 4분기 실적은 해외수출 증가, 북경한미의 견조한 성장, 롤베돈 로열티 2개 분기 일시 반영 등의 영향으로 기대치를 상회하는 실적이 전망된다"면서 "올해는 다수의 연구·개발(R&D) 모멘텀을 보유하고 있다"고 목표주가 상향의 이유를 설명했다.

한미약품은 지난해 4분기 연결 매출액은 4255억원, 영업이익 693억원으로 전년 동기 대비 21%, 128% 증가할 것으로 전망된다. 시장 컨센서스를 상회하는 수치다.

허 연구원은 "독감 유행으로 한미플루 매출 증가, 임상시료 수출 확대, 파트너사 변경으로 인한 롤베돈의 로열티 2개 분기가 이번 4분기에 일시 반영되며 수익성 개선을 이끌었을 것으로 추측된다"고 설명했다.

허 연구원은 "올해 중순, 하반기경 HM17321(LA-UCN-2)의 1상 데이터(SAD) 발표할 것으로 보이는데, 기술 이전 가능성이 가장 높은 유력 파이프라인이기 때문에 1상 데이터 전, 후로 기술 이전 기대감이 높아질 것으로 보인다"면서 "하반기에는 한미약품이 주도하는 임상인 에포시페그트루타이드(GLP/GIP/GCG) 글로벌 2b상 데이터 또한 확인이 가능할 것으로 예상한다"고 전망했다.





그러면서 "지난해 말 국내 식약처에 허가 신청을 완료한 에페글레나타이드(GLP-1)가 식약처의 허가 기간 240일 단축 목표에 맞춰 올해 하반기에는 국내 비만치료제로 승인을 받을 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.





이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr

