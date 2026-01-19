N32, 트윈슈퍼싱글 프레임 '마르피' 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

부부간 독립적 수면 환경 구현

N32 모션베드와 호환 가능

시몬스의 프리미엄 비건 매트리스 브랜드 N32가 프레임 신제품 '마르피(Marfi)'를 출시했다고 19일 밝혔다.

마르피는 N32가 처음으로 선보이는 트윈슈퍼싱글(TSS) 사이즈 전용 프레임이다. 슈퍼싱글(SS) 매트리스 두 개를 하나의 프레임에 올려놓을 수 있도록 설계돼 프레임을 따로 사용하는 것보다 한층 깔끔하면서도 고급스러운 공간을 연출할 수 있다.

N32 관계자는 "각자의 수면 습관과 취향, 그리고 체형 등에 따라 독립적인 수면 환경을 구현할 수 있다"며 "같은 공간에서 잠을 자더라도 독립수면을 선호하는 요즘 부부들에게 제격"이라고 설명했다.

AD

마르피의 헤드보드에는 일체형 쿠션이 적용돼 기댔을 때 쿠션 주름의 푹신함을 그대로 느낄 수 있다. 프레임 하단 측면부에도 스펀지와 솜을 더해 안전성까지 고려했다. 헤드보드 양 측면에는 USB C 타입 듀얼 충전 포트가 각각 설치돼 스마트폰 등을 급속충전할 수 있다.

특히 마르피는 'N32 모션베드'와 호환이 가능하다. 라이프스타일에 맞춰 한쪽에만 모션베드를 둘 수도 있어 활용성 또한 우수하다. 색상은 웜그레이톤의 라이트그레이로 침실 분위기를 한층 따뜻하게 연출할 수 있도록 했다. 여기에 다른 N32 프레임들과 마찬가지로 국가 공인 기준(E1)보다 높은 E0 등급의 친환경 자재만을 사용했다.





AD

한편 N32는 시몬스의 ESG(환경·사회·지배구조) 경영을 투영해 선보이는 프리미엄 비건 매트리스 브랜드다. 브랜드 문화·비주얼·콘셉트 등 전반적인 전개 방식에서 뚜렷한 차별성을 보여주며 시몬스와는 독립적인 '멀티 브랜드'라는 평을 받는다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>