5000 노리는 코스피, 장중 사상 최고가 경신

장중 4858.79 기록

19일 코스피가 약보합 출발했지만 이내 상승세로 돌아서면서 장중 사상 최고치인 4858선에 도달했다. 지난주 미국 증시에서 반도체 관련 기업들의 강세가 지속된 만큼 국내 증시에도 온기가 돌 것이라는 전망이 나온다.

이날 코스피는 전 거래일 대비 0.23% 내린 7829.40으로 출발했다. 이후 곧바로 상승세로 돌아서면서 오전 9시9분께 사상 최고치인 4858.79를 기록했다.

투자주체별로는 외국인과 기관이 각각 1354억원, 939억원을 순매수했다. 반면 개인은 2013억원을 순매수했다.

코스닥은 전 거래일보다 0.17% 내린 952.93으로 개장했다. 역시 상승 반전하면서 오전 9시12분 기준 957.45까지 올랐다.

업종별로는 운송장비·부품 업종의 상승 폭이 3.24%로 가장 컸다. 이어 금속(1.99%), 오락·문화(1.72%), 기계·장비(1.25%), 운송·창고(1.02%), 건설(0.91%) 등의 순서를 보였다. 반면 의료·정밀기기(-1.68%), 제약(-1.29%), 보험(-1.07%), 섬유·의류(-0.81%), 종이·목재(-0.54%), 전기·전자(-0.34%) 등은 내렸다.

시가총액 상위 10위 종목은 희비가 갈렸다. 현대차는 무려 8.2% 올랐고 기아도 3.2% 상승했다.HD현대중공업(2.0%), 한화에어로스페이스(1.0%) 등은 강세를 보였다. 반면 SK스퀘어(-3.5%), 삼성바이오로직스(-1.9%), 두산에너빌리티(-1.2%), 삼성전자(-1.1%), LG에너지솔루션(-0.7%),SK하이닉스(-0.1%) 등은 떨어졌다.

코스닥 시장에서도 외국인과 기관은 각각 1133억원, 417억원을 순매도하고 있다. 반면 개인은 1618억원을 순매수했다.

역시 운송장비·부품 업종의 상승 폭이 3.04%로 가장 컸다. 이어 기타제조(2.44%), 기계·장비(2.05%), 섬유·의류(0.91%), 제조(0.88%), 전기·전자(0.79%), 통신(0.78%), 금속(0.59%) 등의 순서였다. 일반서비스(-1.70%), 운송·창고(-1.09%), 유통(-0.86%) 등은 하락세다.





시총 상위 10위 종목 중에서는 펩트론의 상승 폭이 5.7%로 가장 컸다. 이어 레인보우로보틱스(2.6%), 삼천당제약(2.1%), 리노공업(1.2%), 에코프로비엠(0.8%) 등의 순서였다. 알테오젠(-4.3%), HLB(-3.8%), 에이비엘바이오(-1.5%), 에코프로(-0.5%), 리가켐바이오(-0.1%) 등을 떨어졌다.

9일 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 코스피가 표시돼있다. 연합뉴스

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr

