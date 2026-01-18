삼성 비스포크 스팀, 美 컨슈머리포트 평가 1위…물걸레 성능 '최고점'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

삼성전자의 로봇청소기 '비스포크 스팀'이 미국 소비자 전문 매체 컨슈머리포트가 선정한 '최고의 건습식 로봇청소기'로 선정됐다.

18일 업계에 따르면 컨슈머리포트는 지난 12일 발표한 건습식 로봇청소기 평가에서 삼성 비스포크 스팀을 최고의 제품으로 꼽았다.

컨슈머리포트는 흡입과 물걸레 청소를 동시에 수행하는 올인원 제품인 비스포크 스팀이 청소 성능과 유지 보수 편의성 등 전반에서 우수한 평가를 받았다고 설명했다.

특히 물걸레 청소 성능에 대해 테스트한 제품 중 가장 높은 점수를 부여하며 "말라붙은 얼룩까지 깔끔하게 제거한다"고 호평했다.

비스포크 스팀은 자동 먼지 비움, 물탱크 자동 충전, 걸레 패드 세척 및 건조 기능을 갖춘 청소 스테이션을 포함하고 있다.

이 제품은 컨슈머리포트가 지난해 발표한 건습식 로봇청소기 부문 평가에서도 종합 점수 72점으로 1위를 기록한 바 있다.

또 소비자용 IT 전문 매체 톰스 가이드는 삼성전자의 2026년형 '비스포크 AI 스팀'을 올해 초 열린 최대 가전·정보기술(IT) 전시회 CES 2026에서 가장 혁신적인 로봇청소기 중 하나로 선정했다.

비스포크 AI 스팀은 퀄컴의 AI 칩을 탑재했으며, 사람, 반려동물, 전선 같은 사물은 물론 투명 액체까지 인식해 사용자 설정에 따라 청소하거나 피해 갈 수 있다.





AD

업계에선 신제품 비스포크 AI 스팀이 올해 상반기 시장에 출시될 것으로 보고 있다.





박소연 기자 muse@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>