본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

야요이 쿠사마·김창열·이우환 등 94점…케이옥션 1월 경매, 98억원 상당 출품

서믿음기자

입력2026.01.16 14:42

시계아이콘01분 24초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

김환기·이중섭·박수근 종이 작업 다수 출품
28일 신사동 케이옥션 본사서 경매

케이옥션의 올해 첫 경매가 오는 28일 오후 4시, 서울 강남구 신사동에 위치한 케이옥션 본사에서 열린다. 총 94점, 약 98억원 상당의 작품이 출품되는 이번 경매는 새해 미술시장의 흐름과 컬렉션의 방향성을 가늠할 수 있는 시험대가 될 전망이다.

야요이 쿠사마·김창열·이우환 등 94점…케이옥션 1월 경매, 98억원 상당 출품 야요이 쿠사마 Butterflies ''TWAO''. 케이옥션 제공
AD

지난해 국내 미술시장이 과열 국면을 지나 조정기를 거쳤다면, 2026년은 안정성과 예술 본연의 가치가 시장을 견인하는 질적 성장의 원년이 될 것으로 보인다. 대외적 불확실성 속에서도 미술사적 검증을 마친 블루칩 작가들에 대한 수요는 오히려 강화되고 있으며, 자산 가치와 수집의 즐거움을 동시에 충족하는 '옥석 가리기'가 본격화되고 있다는 평가다.


이번 경매의 하이라이트는 아시아 현대미술을 대표하는 야요이 쿠사마, 김창열, 이우환의 작품이다. 글로벌 미술시장에서 '안전자산'으로 통하는 야요이 쿠사마의 작품은 회화와 판화를 아우르는 총 5점이 출품된다.


쿠사마의 'Butterflies 'TWAO''는 물방울과 나비 모티프가 결합된 캔버스 작품으로, 별도 문의이나 경매가는 10억원대 시작이 예상된다. 도록 표지를 장식한 'Dress'는 무한 반복과 증식이라는 작가의 세계관을 압축적으로 보여주는 소품 회화로, 추정가는 5억원~8억원이다. 1989년작 스크린프린트 'Hello!'는 에디션 99/100으로, 대중성과 수집성을 겸비한 작품으로 5200만원~1억원에 출품됐다.

야요이 쿠사마·김창열·이우환 등 94점…케이옥션 1월 경매, 98억원 상당 출품 김창열 물방울 'ABS N° 2'. 케이옥션 제공

김창열의 '물방울 ABS N° 2'는 1973년작 대형 캔버스로, 파리 체류 시기 작가가 구축한 투명하면서도 물질감이 살아 있는 물방울 표현의 정수를 보여주는 초기 역작이다. 리넨 위에 구현된 극도의 사실성과 사유의 깊이는 김창열 예술 세계의 출발점을 상징하며, 추정가는 9억원~14억원이다.


이우환의 'Dialogue'는 2006년 제작된 100호 대형 작품으로, 최소한의 붓질을 통해 공간과 여백의 긴장을 드러내는 '대화' 연작의 대표작이다. 국내외 경매 시장에서 꾸준히 가치를 입증해온 작품으로, 이번 경매에서는 8억9000만원~14억원에 출품된다.


이번 경매는 여성 작가들의 예술적 저력을 조망하는 자리이기도 하다. 천경자의 '북해도 쿠시로에서'는 1983년작 종이 채색화로, 이국적 풍경 속에 강렬한 색채와 서정성을 담아냈다. 추정가는 9500만원~1억5000만원이다. 국제적 입지를 구축한 양혜규의 설치 작품 'Towel Light Sculpture?Budget Pantomime of 600 Dollar, 700 Euro and 22000 Yen'은 일상적 재료를 통해 감각과 정치성을 교차시키는 작업으로, 7000만원~1억5000만원에 출품됐다.

야요이 쿠사마·김창열·이우환 등 94점…케이옥션 1월 경매, 98억원 상당 출품 천경자 '북해도 쿠시로에서'. 케이옥션 제공

이와 함께 김환기, 이중섭, 박수근 등 한국 근현대미술 거장들의 드로잉 작품도 눈길을 끈다. 김환기의 '새'는 1959년작 종이 과슈 작품으로, 간결한 형상 속에 서정성과 조형 감각이 응축돼 있다. 추정가는 2500만원~5000만원이다. 이중섭의 '무제' 연필 드로잉은 거친 선을 통해 내면의 정서를 드러낸 작품으로, 3500만원~8000만원에 책정됐다. 박수근의 '버들가지'는 1964년작으로, 일상의 풍경을 단순한 선으로 포착한 드로잉이며 추정가는 1100만원~3000만원이다.


지금 뜨는 뉴스

AD

경매 출품작을 미리 만나볼 수 있는 프리뷰는 오는 28일까지 케이옥션 전시장에서 열린다. 프리뷰 기간 동안 전시장은 무휴로 운영되며, 예약 없이 무료 관람이 가능하다. 경매 참여는 회원 가입 후 서면, 현장, 전화, 온라인 라이브 응찰을 통해 가능하며, 경매 당일에는 회원 여부와 관계없이 누구나 참관할 수 있다.




서믿음 기자 faith@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
2026 경제성장전략
  • 26.01.0914:18
    "손해 보고도 집못팔까" 걱정 덜어준다…지방 미분양 '환매보증' 첫도입
    "손해 보고도 집못팔까" 걱정 덜어준다…지방 미분양 '환매보증' 첫도입

    정부가 지방 미분양 해소를 위해 수분양자에게 일정 가격으로 되팔 권리를 보장하는 '주택환매 보증제(가칭)'를 처음 도입한다. 준공 후 미분양 1가구1주택 특례 가액기준을 6억원에서 7억원으로 상향하고, 인구감소지역 세제 특례와 기업구조조정 부동산투자회사(CR리츠) 지원도 연장한다. 공급 측면에서는 3기 신도시 1만8000가구를 포함해 올해 5만가구 착공에 나선다. 9일 관계부처 합동으로 발표한 '2026년 경제성장전략'에서

  • 26.01.0914:05
    디지털자산 제도화 본격화…스테이블코인·현물 ETF까지 제도권 편입
    디지털자산 제도화 본격화…스테이블코인·현물 ETF까지 제도권 편입

    정부가 스테이블코인 규율체계 마련을 포함한 디지털자산 제도화에 속도를 낸다. 디지털자산 기본법(가상자산 2단계 법안) 입법을 통해 발행·유통·거래 전반을 포괄하는 규제 틀을 마련한다. 또한 디지털자산 현물 상장지수펀드(ETF) 도입을 추진할 계획이다. 재정경제부·금융위원회를 비롯한 관계기관은 9일 오후 '2026 경제성장전략'을 통해 스테이블코인 규율체계 마련 등 디지털자산을 제도화하겠다고 밝혔다. 해당 법안은

  • 26.01.0914:00
    국장 장기투자 촉진 ISA 신설…국부펀드는 20조원 규모로 출범
    국장 장기투자 촉진 ISA 신설…국부펀드는 20조원 규모로 출범

    정부가 국내 장기 주식투자를 유도하기 위해 세제 혜택을 대폭 확대한 생산적 금융 개인종합자산관리계좌(ISA)를 출시한다. 투자 시 납입부터 배당까지 '더블 혜택'을 주는 국민성장펀드·기업성장집합투자기구(BDC) 펀드도 출시한다. 국내외 산업과 자산에 적극적으로 투자해 수익을 창출하는 '한국형 국부펀드'는 20조원 규모로 출범하기로 했다.9일 재정경제부는 이런 내용을 담은 '2026년 경제성장전략'을 발표했다. 정부는 60

  • 26.01.0914:00
    "국장 장기투자 촉진" 세제혜택 늘린 '생산적금융 ISA' 신설
    "국장 장기투자 촉진" 세제혜택 늘린 '생산적금융 ISA' 신설

    생산적 금융을 강조해온 이재명 정부가 국장 장기투자를 촉진하기 위한 '생산적 금융 개인종합투자계좌(ISA)'를 신설한다. 일정소득 이하의 청년을 대상으로 한 '청년형 ISA'는 물론, 비과세 200만원이 적용되는 기존 ISA 대비 세제혜택을 대폭 확대한 '국민성장ISA'도 선보일 예정이다. 재정경제부, 금융위원회를 비롯한 관계부처는 9일 오후 이러한 내용을 포함한 '2026년 경제성장전략'을 공개했다. 생산적 금융 기치 하에 첨단

  • 26.01.0914:00
    7월부터 24시간 외환시장 개방…MSCI선진지수 편입 박차
    7월부터 24시간 외환시장 개방…MSCI선진지수 편입 박차

    정부가 오는 7월부터 외환시장을 24시간 개방해 원화 국제화에 나선다. 역외 원화 결제 시스템을 구축하고 관련 규제를 정비함으로써 한국 증시의 숙원이자 이재명 대통령의 공약인 '모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 선진국지수' 편입에 박차를 가한다는 방침이다. 재정경제부·금융위원회를 비롯한 관계 기관은 9일 오후 '2026년 경제성장 전략'을 공개하면서 이러한 내용의 'MSCI 선진국지수 편입을 위한 외환·자본시장 종합

기획
소종섭의 시사쇼
  • 26.01.1416:21
    이준석 "한동훈, 고수라면 창당이나 서울시장 무소속 출마 선언할 것"
    이준석 "한동훈, 고수라면 창당이나 서울시장 무소속 출마 선언할 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 이준석 개혁신당 대표(1월 14일) ※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 이준석 개혁신당 대표와 함께 여러 가지 이슈 짚어보도록 하겠습니다. 잘 지내셨죠? 이준석 : 예, 그렇습니다. 소종

  • 26.01.1008:01
    "아내는 연상…원더우먼 같았다" 유산·가난 속에서 함께 버틴 박홍근 의원 '인생 최고의 반석' [배우자 열전]②
    "아내는 연상…원더우먼 같았다" 유산·가난 속에서 함께 버틴 박홍근 의원 '인생 최고의 반석' [배우자 열전]②

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주6·3 지방선거의 해가 열렸다. 여야 후보자들의 출마가 이어지고 있다. 후보자들이 누구인지, 어떤 정책을 내세우는지와 함께 배우자는 어떤 인물인가에 대한 관심도 커지고 있다. '소종섭의 시사쇼'는 출마(또는 출마 예상) 후보자 배우자에 대해 알아보는 '배우자 열전'을 시작한다. ①문혜정(정원오

  • 26.01.0808:49
    동갑내기 캠퍼스 커플…"예뻐보이더라" 정원오, 배우자 문혜정 첫 인상[배우자 열전]①
    동갑내기 캠퍼스 커플…"예뻐보이더라" 정원오, 배우자 문혜정 첫 인상[배우자 열전]①

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD편집자주6·3 지방선거의 해가 열렸다. 여야 후보자들의 출마가 이어지고 있다. 후보자들이 누구인지, 어떤 정책을 내세우는지와 함께 배우자는 어떤 인물인가에 대한 관심도 커지고 있다. '소종섭의 시사쇼'는 출마(또는 출마 예상) 후보자 배우자에 대해 알아보는 '배우자 열전'을 시작한다. ①문혜정(정원오

  • 26.01.0710:25
    장성철 "장동혁, 한동훈 제명 아니면 탈당 권고할 듯"
    장성철 "장동혁, 한동훈 제명 아니면 탈당 권고할 듯"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 장성철 공론센터 소장(1월 5일) 소종섭 : 어서 오세요. 새해 복 많이 받으세요. 장성철 : 감사합니다. 새해 복 많이 받으세요. 소종섭 : 이 얘기부터 해보죠. 이혜훈 기획예산처 장관 후보자와 관련해서 폭언했다, 보좌진에게 갑질했다, 남편이 부동산 투기를 했다는 등 의혹이 쏟아집니다. 그런데

  • 25.12.3118:01
    양기대 "경기도 대중교통 무료화하겠다"
    양기대 "경기도 대중교통 무료화하겠다"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 양기대 전 국회의원(12월 31일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. 올해의 마지막 '소종섭의 시사쇼' 시작하겠습니다. 지난 12월 18일 경기도지사 민주당 경선에 출마하겠다고 선언한 분이죠. 재선 광명시장을 지내고 국회의원을 지낸 양기대 전 의원님 어서 오세요. 오늘 나와주셔서 고맙습니다. 양기대

이시각 랭킹 뉴스

14:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기