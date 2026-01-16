본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

월세 100만원, 서울에선 중간입니다…불안 감도는 임대차 시장[부동산AtoZ]

최대열기자

입력2026.01.16 10:14

시계아이콘01분 44초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

12월 중위가격 100만7000원
고가월세 심리적 기준선 넘어서
부동산원 통계집계 이래 처음
임차 가구 주거불안 우려 커져

지난달 서울에 있는 주택의 중위 월세가격이 100만원을 넘어섰다. 고가 월세의 심리적 기준선이었던 '100만원'이 선호도가 높은 특정 지역이나 신축 아파트에만 국한한 것이 아니라 주변에서 흔히 볼 수 있게 됐다는 얘기다.


지난 한 해 치솟은 매매가격을 좇아 월세도 오르는 모양새다. 부동산 대책으로 집 사기 힘들어진 환경에서 임차 수요가 늘어난 것이나, 전세사기를 피하려는 수요, 저금리에 월세를 챙기려는 집주인의 요구 등도 영향을 미쳤다. 전세보다는 상대적으로 주거비 부담이 큰 월세가 뛰면서 임차 가구의 주거 불안에 대한 우려가 커졌다.


한국부동산원이 15일 발표한 지난해 12월 전국주택가격동향조사 자료를 보면, 서울의 월세 중위가격은 100만7000원으로 집계됐다. 그보다 앞서 한 달 전인 11월 중위가격은 99만5000원이었다. 지방 주택의 월세 중위가격은 서울의 절반 수준인 50만6000원 수준이다.


중위값은 조사대상을 일렬로 세웠을 때 가운데 있는 값으로 서울 주택의 월세 중위가격이 100만원을 넘긴 건 부동산원 집계 이래 이번이 처음이다. 평균 월세가 100만원을 넘긴 건 이미 4년 전(2021년 7월 105만2000원)이다.


평균값의 경우 초고가 혹은 초저가 표본이 소수만 있어도 실상을 왜곡해 보여줄 여지가 있다. 반면 중위값은 극단적인 표본의 영향을 낮춰 일반적인 구성원의 수준을 보여줄 때 적합하다. 서울에 사는 평범한 가정이 월세로 살고 있다면 매달 100만원씩 주거비로 고정지출하는 게 일반적인 모습이라는 뜻이다.


그간 완만한 상승세를 보이던 서울 월세는 지난해 하반기 들어 오름폭이 한층 가팔라졌다. 부동산원에 따르면 월세 통합 가격지수를 보면 지난 한 해 동안 3.27% 올랐는데, 10~12월 사이에만 1.57% 올랐다. 국토교통부 실거래가 자료를 분석한 결과 지난달 서울 아파트 100만원 이상 월세 거래는 3860건으로 10년 전 같은 기간(2015년 12월 1304건)에 비해 3배 가까이 늘었다. 전체 월세 계약 가운데 100만원 이상 거래도 26% 수준에서 39%로 증가했다.

월세 100만원, 서울에선 중간입니다…불안 감도는 임대차 시장[부동산AtoZ]
AD

월세가 오른 배경은 복합적이다. 우선 한동안 주춤했던 '전세의 월세화' 흐름이 영향을 끼쳤다. 빌라·오피스텔 등 비아파트 매물을 중심으로 불거졌던 '깡통전세'나 전세사기 여파로 전세 기피 현상이 여전하다. 세입자로서는 비용 부담이 높지만 안전한 월세를 선호하게 된 것이다.


전셋값이 치솟은 점도 원인으로 꼽힌다. 서울 선호지역 신축 아파트의 경우 전세 보증금이 지방 아파트 여러 채 값을 웃돈다. 이 경우 전세대출을 받는 경우가 많은데, 대출 이자 상환이나 집주인에게 월세를 주는 것이나 큰 차이가 없다고 여기는 이들이 늘어나고 있다. 정부가 가계대출 관리 차원에서 주택담보대출이나 전세대출을 옥죄면서 대규모 자금을 융통하기 어려워진 영향도 있다.


여기에 주식·코인 등 자산시장이 활성화하면서 매매나 전세를 통해 목돈을 집에 묶어두기보다는 적극적으로 운용하려는 움직임이 부쩍 늘었다. 저금리 기조가 자리 잡으면서 매달 임대료를 받으려는 집주인들도 많아졌다.

월세 100만원, 서울에선 중간입니다…불안 감도는 임대차 시장[부동산AtoZ] 남산에서 바라본 서울 시내 아파트 모습. 연합뉴스

박원갑 KB국민은행 부동산수석연구위원은 "전월세 가격은 매매가격에 종속될 수밖에 없는데, 지난해 서울 아파트를 중심으로 매매가격이 치솟은 터라 일정 시차를 두고 오를 수밖에 없는 상황"이라며 "임대차2법(계약갱신청구권·전월세상한제)으로 인해 월세 전환속도가 빨라졌고 가격에도 영향을 준 것으로 풀이된다"고 말했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

고가 월세는 서울에서도 집값이 비싼 강남3구나 용산구, 한강 인접 지역 등 선호도가 높은 지역이 아닌 곳에서도 심심치 않게 나온다. 지은 지 40년이 다 돼가는 노원구 상계주공7단지 전용 59㎡형은 지난 13일 보증금 5000만원에 월세 100만원 거래가 신고됐다. 상계동·중계동 일대 주공아파트 등 구축 단지는 인근 학원가를 겨냥한 단기 거주 수요가 많아 상대적으로 고가 월세가 많은 편으로 알려졌다. 도봉구 방학동 신동아아파트 전용 70㎡형도 보증금 5000만원에 월세 110만원에 계약을 맺었다.




최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
2026 경제성장전략
  • 26.01.0914:18
    "손해 보고도 집못팔까" 걱정 덜어준다…지방 미분양 '환매보증' 첫도입
    "손해 보고도 집못팔까" 걱정 덜어준다…지방 미분양 '환매보증' 첫도입

    정부가 지방 미분양 해소를 위해 수분양자에게 일정 가격으로 되팔 권리를 보장하는 '주택환매 보증제(가칭)'를 처음 도입한다. 준공 후 미분양 1가구1주택 특례 가액기준을 6억원에서 7억원으로 상향하고, 인구감소지역 세제 특례와 기업구조조정 부동산투자회사(CR리츠) 지원도 연장한다. 공급 측면에서는 3기 신도시 1만8000가구를 포함해 올해 5만가구 착공에 나선다. 9일 관계부처 합동으로 발표한 '2026년 경제성장전략'에서

  • 26.01.0914:05
    디지털자산 제도화 본격화…스테이블코인·현물 ETF까지 제도권 편입
    디지털자산 제도화 본격화…스테이블코인·현물 ETF까지 제도권 편입

    정부가 스테이블코인 규율체계 마련을 포함한 디지털자산 제도화에 속도를 낸다. 디지털자산 기본법(가상자산 2단계 법안) 입법을 통해 발행·유통·거래 전반을 포괄하는 규제 틀을 마련한다. 또한 디지털자산 현물 상장지수펀드(ETF) 도입을 추진할 계획이다. 재정경제부·금융위원회를 비롯한 관계기관은 9일 오후 '2026 경제성장전략'을 통해 스테이블코인 규율체계 마련 등 디지털자산을 제도화하겠다고 밝혔다. 해당 법안은

  • 26.01.0914:00
    국장 장기투자 촉진 ISA 신설…국부펀드는 20조원 규모로 출범
    국장 장기투자 촉진 ISA 신설…국부펀드는 20조원 규모로 출범

    정부가 국내 장기 주식투자를 유도하기 위해 세제 혜택을 대폭 확대한 생산적 금융 개인종합자산관리계좌(ISA)를 출시한다. 투자 시 납입부터 배당까지 '더블 혜택'을 주는 국민성장펀드·기업성장집합투자기구(BDC) 펀드도 출시한다. 국내외 산업과 자산에 적극적으로 투자해 수익을 창출하는 '한국형 국부펀드'는 20조원 규모로 출범하기로 했다.9일 재정경제부는 이런 내용을 담은 '2026년 경제성장전략'을 발표했다. 정부는 60

  • 26.01.0914:00
    "국장 장기투자 촉진" 세제혜택 늘린 '생산적금융 ISA' 신설
    "국장 장기투자 촉진" 세제혜택 늘린 '생산적금융 ISA' 신설

    생산적 금융을 강조해온 이재명 정부가 국장 장기투자를 촉진하기 위한 '생산적 금융 개인종합투자계좌(ISA)'를 신설한다. 일정소득 이하의 청년을 대상으로 한 '청년형 ISA'는 물론, 비과세 200만원이 적용되는 기존 ISA 대비 세제혜택을 대폭 확대한 '국민성장ISA'도 선보일 예정이다. 재정경제부, 금융위원회를 비롯한 관계부처는 9일 오후 이러한 내용을 포함한 '2026년 경제성장전략'을 공개했다. 생산적 금융 기치 하에 첨단

  • 26.01.0914:00
    7월부터 24시간 외환시장 개방…MSCI선진지수 편입 박차
    7월부터 24시간 외환시장 개방…MSCI선진지수 편입 박차

    정부가 오는 7월부터 외환시장을 24시간 개방해 원화 국제화에 나선다. 역외 원화 결제 시스템을 구축하고 관련 규제를 정비함으로써 한국 증시의 숙원이자 이재명 대통령의 공약인 '모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 선진국지수' 편입에 박차를 가한다는 방침이다. 재정경제부·금융위원회를 비롯한 관계 기관은 9일 오후 '2026년 경제성장 전략'을 공개하면서 이러한 내용의 'MSCI 선진국지수 편입을 위한 외환·자본시장 종합

기획
소종섭의 시사쇼
  • 26.01.1416:21
    이준석 "한동훈, 고수라면 창당이나 서울시장 무소속 출마 선언할 것"
    이준석 "한동훈, 고수라면 창당이나 서울시장 무소속 출마 선언할 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 이준석 개혁신당 대표(1월 14일) ※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 이준석 개혁신당 대표와 함께 여러 가지 이슈 짚어보도록 하겠습니다. 잘 지내셨죠? 이준석 : 예, 그렇습니다. 소종

  • 26.01.1008:01
    "아내는 연상…원더우먼 같았다" 유산·가난 속에서 함께 버틴 박홍근 의원 '인생 최고의 반석' [배우자 열전]②
    "아내는 연상…원더우먼 같았다" 유산·가난 속에서 함께 버틴 박홍근 의원 '인생 최고의 반석' [배우자 열전]②

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주6·3 지방선거의 해가 열렸다. 여야 후보자들의 출마가 이어지고 있다. 후보자들이 누구인지, 어떤 정책을 내세우는지와 함께 배우자는 어떤 인물인가에 대한 관심도 커지고 있다. '소종섭의 시사쇼'는 출마(또는 출마 예상) 후보자 배우자에 대해 알아보는 '배우자 열전'을 시작한다. ①문혜정(정원오

  • 26.01.0808:49
    동갑내기 캠퍼스 커플…"예뻐보이더라" 정원오, 배우자 문혜정 첫 인상[배우자 열전]①
    동갑내기 캠퍼스 커플…"예뻐보이더라" 정원오, 배우자 문혜정 첫 인상[배우자 열전]①

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD편집자주6·3 지방선거의 해가 열렸다. 여야 후보자들의 출마가 이어지고 있다. 후보자들이 누구인지, 어떤 정책을 내세우는지와 함께 배우자는 어떤 인물인가에 대한 관심도 커지고 있다. '소종섭의 시사쇼'는 출마(또는 출마 예상) 후보자 배우자에 대해 알아보는 '배우자 열전'을 시작한다. ①문혜정(정원오

  • 26.01.0710:25
    장성철 "장동혁, 한동훈 제명 아니면 탈당 권고할 듯"
    장성철 "장동혁, 한동훈 제명 아니면 탈당 권고할 듯"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 장성철 공론센터 소장(1월 5일) 소종섭 : 어서 오세요. 새해 복 많이 받으세요. 장성철 : 감사합니다. 새해 복 많이 받으세요. 소종섭 : 이 얘기부터 해보죠. 이혜훈 기획예산처 장관 후보자와 관련해서 폭언했다, 보좌진에게 갑질했다, 남편이 부동산 투기를 했다는 등 의혹이 쏟아집니다. 그런데

  • 25.12.3118:01
    양기대 "경기도 대중교통 무료화하겠다"
    양기대 "경기도 대중교통 무료화하겠다"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 양기대 전 국회의원(12월 31일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. 올해의 마지막 '소종섭의 시사쇼' 시작하겠습니다. 지난 12월 18일 경기도지사 민주당 경선에 출마하겠다고 선언한 분이죠. 재선 광명시장을 지내고 국회의원을 지낸 양기대 전 의원님 어서 오세요. 오늘 나와주셔서 고맙습니다. 양기대

이시각 랭킹 뉴스

10:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기