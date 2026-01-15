자산 4조인데…미스터비스트 "햄버거 살 돈이 없다"

수입 대부분 사업·콘텐츠 제작 재투자
"회사 지분 가치일 뿐 은행 잔고 없어"
구독자 수가 4억6000만명에 달하는 세계 1위 유튜버 미스터 비스트(본명 지미 도널드슨·27)가 "개인 통장에는 현금이 거의 없다"고 밝혀 해외 누리꾼 사이에 설왕설래가 이어지고 있다.
13일(현지시간) 미 비즈니스 잡지 포천은 '부자인데도 부자인 척 안 하는 억만장자들'이라는 제목의 기사에서 이 같은 미스터 비스트의 발언을 조명했다. 앞서 미스터 비스트는 이달 초 월스트리트저널(WSJ)과 한 인터뷰에서 "돈을 빌려 쓰고 있다. 그만큼 내 돈이 없다는 뜻"이라며 "내 회사 지분 가치를 빼고 나면 이 영상을 보는 사람들이 나보다 은행 계좌 잔고가 더 많을 것"이라고 말했다. 이어 그는 "회사 지분은 아침에 맥도날드 햄버거를 사 주지도 않는다"고 덧붙였다.
미스터 비스트의 자산 가치는 최소 26억달러(약 3조8000억원)로 추산된다. 그는 기업 가치가 50억달러인 회사 '비스트 인더스트리' 지분을 절반 이상 보유하고 있다. 이 밖에도 수천만 달러 규모의 초콜릿 브랜드 '피스터블즈', 포장 식품 '런치리', 배달·포장 전문 브랜드 '미스터비스트 버거', 그리고 바이럴 영상 제작사 '미스터비스트 LLC' 등 여러 사업을 한꺼번에 하고 있다. 또 그의 유튜브 채널 누적 조회 수는 무려 1070억회에 이른다.
상황이 이런데도 미스터 비스트는 "주머니에 현금 뭉치가 들어 있는 게 아니다"라고 목소리를 높였다. 그는 사람들이 "'넌 억만장자잖아!'라고 하면 나는 '그건 순자산일 뿐이야'라고 말한다"며 "나는 지금 당장 마이너스"라고 했다. 그러면서 "내 개인 재정 이야기를 하는 게 웃기다. 내가 무슨 말을 해도 아무도 믿지 않는다"라고도 했다. 포천은 미스터 비스트가 자신이 가난하다고 표현하는 이유는 수입 대부분을 사업과 콘텐츠 제작에 재투자하기 때문이라고 설명했다.
이 발언이 실린 기사가 야후뉴스 페이스북 등에 공유되자 댓글 약 2200개 이상이 달리며 뜨거운 논쟁이 벌어졌다.
많은 공감을 받은 댓글 대부분은 그가 '가난 코스프레'를 한다며 비난하는 내용이었다. "맥도날드 살 돈이 없다는 건, 맥도날드 '기업 전체'를 살 돈이 없다는 뜻이겠지" "나도 저 사람만큼 가난했으면 좋겠다" "자기 이름 박힌 초콜릿 바 파는 사람이 해피밀도 못 산다고?" 등 조롱 섞인 댓글도 이어졌다. 또 "돈을 빌려 쓰고 있다"는 그의 발언이 초고액 자산가들이 자산을 담보로 대출을 받아 세금 부담을 줄이는 전형적인 '유동성 관리 방식'과 비슷하다는 지적도 나왔다.
한편 15억달러 규모의 스포츠웨어 브랜드 짐샤크의 창업자 겸 CEO인 벤 프랜시스도 과거 미스터 비스트와 비슷한 취지의 발언을 한 바 있다. 그는 2023년 한 팟캐스트에서 "사람들은 내 이름이 적힌 계좌 잔고에 수십억 달러가 들어 있을 거라고 생각하지만, 이는 사실이 아니다"라며 "회사 가치는 커질 수도 줄어들 수도 있기 때문에 부나 순자산에 자존감을 걸어서는 안 된다고 생각한다"고 말했다.
김현정 기자 khj27@asiae.co.kr
