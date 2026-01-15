[특징주]한화그룹주, 인적분할에 줄줄이 신고가

한화그룹주들이 인적 분할 소식에 줄줄이 강세를 보이며 장중 52주 신고가를 기록했다.

15일 오전 9시24분 현재 한화갤러리아는 상한가로 치솟아 2105원에 거래되고 있다. 이는 52주 신고가다. 이틀 연속 상한가를 지속하는 모습이다. 한화오션은 5.14% 상승한 14만9300원을 기록하고 있다. 장중 15만2400원까지 올라 52주 신고가를 다시 썼다. 한화시스템은 6.24% 상승 중이다. 역시 장중 9만6400원까지 올라 52주 신고가를 기록했고 한화에어로스페이스도 1.58% 상승하며 장중 132만9000원까지 올라 52주 신고가를 갈아치웠다.

인적 분할 결정이 그룹주 상승으로 이어진 것으로 풀이된다. 전일 한화는 이사회를 열고 방산·조선·해양·에너지·금융 부문이 남는 존속법인과 테크 및 라이프 사업을 묶은 신설법인으로 인적 분할한다고 밝혔다. 분할 이후 테크·라이프 계열은 신설법인인 한화머시너리앤서비스홀딩스 산하로 편제된다. 한화비전, 한화모멘텀, 한화세미텍, 한화로보틱스 등 테크 계열과 한화갤러리아, 한화호텔앤드리조트, 아워홈 등 라이프 계열이 포함된다. 존속법인에는 한화에어로스페이스, 한화오션, 한화솔루션, 한화생명 등 방산·조선·해양과 에너지, 금융 계열이 남는다.





이승웅 유안타증권 연구원은 "분할 후 존속법인의 적정기업가치는 11조2000억원으로 추정한다. 현재 시가총액 9조6000억원을 감안한다면 주가 상승 여력은 충분한 것으로 판단된다"면서 "향후 추가적인 주가 상승은 분할 후 신설 법인의 기업가치가 핵심이 될 전망이다. 한화는 신설 법인 계열사의 합산 매출액 성장 목표로 2030년까지 연평균성장률(CAGR) 30%를 제시했는데 기술 중심의 포트폴리오 고성장이 가시화될 경우 존속법인의 견고한 가치와 신설 법인의 성장성이 부각되며 합산 기업가치의 리레이팅(재평가)이 가속화될 것"이라고 분석했다.

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr

