李 대통령에 폴더인사한 다카이치 총리…中 언론, 평가절하·진정성 의심

서지영기자

입력2026.01.15 08:57

中 매체, '한일 정상회담' 평가절하 나서
대만 둘러싼 갈등 속 일본 견제 의도

중국 관영 매체가 한일 정상회담에서 다카이치 사나에 일본 총리가 이재명 대통령에게 90도 각도로 인사한 장면을 집중 조명하며 한·일 관계의 진정성에 의문을 제기했다. 대만 문제를 둘러싼 중·일 갈등 국면에서 중국이 한·일 협력의 의미를 의도적으로 축소하려는 움직임으로 해석된다.


李 대통령에 폴더인사한 다카이치 총리…中 언론, 평가절하·진정성 의심 다카이치 사나에 일본 총리가 지난 13일 일본 나라현 한일 정상회담장에서 이재명 대통령과 악수 후 자리로 향하기 전 국기에 예를 표하고 있다. 오른쪽은 같은날 다카이치 총리가 호텔 입구에서 이 대통령을 맞이하며 90도로 인사하는 모습. AFP연합뉴스·글로벌타임스
14일 중국 관영 글로벌타임스(GT)는 이 대통령의 일본 방문을 언급하며 전문가들을 인용해 "양국 관계에 대한 양국 정상 관점에 '온도 차'가 있음을 드러냈다"고 보도했다.


GT가 주목한 장면은 다카이치 총리가 지난 13일 오후 일본 나라현의 한 호텔 입구에서 이 대통령을 직접 맞이하는 모습이었다. 일본 총리가 자국을 방문한 외국 정상의 숙소를 찾아 영접하는 것은 외교 관례상 이례적인 장면으로 평가된다.


중국, '90도 인사' 진정성 의심…한일 '온도 차이' 부각

그러나 GT는 이 장면을 관계 진전의 증거로 보지 않았다. 다카이치 총리가 한·일 관계에 대해 '새로운 차원'으로 도약하기를 희망한다고 밝힌 반면 이 대통령은 '부정적 요인을 적절히 관리하자'고 발언했다면서 "두 정상의 관점 차이를 보여준다"고 했다.


GT는 다카이치 총리가 이 대통령에게 90도로 인사한 사실을 전하면서 '일본이 한국에서 원하는 것을 받으려 할 때 취하는 태도와 표현'이라는 한국 온라인 댓글을 소개하기도 했다. 겉으로 드러난 예우와 달리, 실질적 신뢰와 전략적 합의는 부족하다는 뉘앙스를 강조한 것이다.


GT는 "두 정상의 발언 차이는 일본이 역사적 부담을 최소화하고 전략·경제적 협력에 집중하려는 반면, 한국은 역사와 영토 문제 등 구조적 위협을 심각하게 인식하고 양국 관계 퇴보를 막는 데 우선순위를 두고 있음을 보여준다"면서 "이는 양국 관계의 기반이 얼마나 취약하고 전략적 합의가 부족했는지를 보여준다. 양국 협력이 제한적인 범위에 머물고 진정한 전략적 시너지를 창출할 수 없을 것"이라고 했다.


李 대통령에 폴더인사한 다카이치 총리…中 언론, 평가절하·진정성 의심 다카이치 총리가 14일 일본 나라현 호류지(법륭사) 방문을 마친 뒤 떠나는 이 대통령에게 고개 숙여 인사하고 있다. 연합뉴스

중·일 갈등 속 한·일 협력 경계

샹하오위 중국국제문제연구소 연구원은 매체와의 인터뷰에서 "다카이치가 한국을 지렛대로 삼아 일본의 지정학적 전략적 돌파구를 마련하려는 시도"라며 "반면 이 대통령이 강조한 '관리'는 이재명 정부의 방어적이고 실용적인 전략을 반영한다. 이는 한·일 관계의 불안정한 기반과 상호 신뢰의 깊은 부재를 드러낸다"고 했다.


다즈강 헤이룽장성 사회과학원 동북아시아연구소장은 "(일제강점기 시절) 강제 노동, 위안부, 영토 분쟁, 일본 내 역사 수정주의 경향 등 어느 하나라도 언제든 한국 사회에 강한 반발을 일으킬 수 있다"며 "양국 관계는 '개선-퇴보-재개선'의 악순환에 매우 취약하며, 진정한 안정적 발전을 이루기 어렵다"고 했다.


중국이 한·일 정상회담 성과에 대해 낮게 평가하는 이유는 일본을 견제하기 위한 의도로 해석된다. 지난해 11월 다카이치 총리가 '대만 유사시 개입'을 시사함에 따라 중·일 갈등은 깊어지고 있다. 중국 측은 이 대통령의 방중 때도 2차 세계대전 때 한국과 함께 일본 군국주의에 맞섰다는 점을 들어 한·중 연대를 강조한 바 있다.




서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

