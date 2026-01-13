김포시, 계양~강화 고속도로 ‘고막IC’ 신설 확정…상반기 착공 가시화

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

김포시, 계양~강화 고속도로 실시설계 완료

2032년 개통 목표…김포 서북부 교통지도 바뀐다

김병수 시장 "계양강화고속도로, 도시경쟁력 영향 최우선"

경기 김포시(시장 김병수)는 국토교통부와 한국도로공사가 추진 중인 계양~강화 고속도로 건설사업이 현재 실시설계 완료, 사업 본격화 예정이라고 13일 밝혔다.

계양-강화 고속도로 전체 노선도. 김포시 제공

시는 김포시민의 교통편익 극대화를 목표로 관계기관과 협의에 끝까지 적극 나서며 고속도로 건설로 인한 도시 단절과 생활환경 저해를 최소화하는 한편 도시연결성 확보에 총력을 다한다는 방침이다.

계양~강화 고속도로는 인천시 계양구 상야동에서 김포시를 거쳐 강화군 선원면 신정리까지 총 연장 29.88㎞, 왕복 4~6차로 규모로 건설되는 국가 간선도로망 사업으로, 총사업비 약 2조9152억원이 투입되며 2032년 준공을 목표로 추진되고 있다.

김포시는 기본 및 실시설계 단계부터 고속도로가 통과하는 지역 여건을 고려해 주민 생활과 도시 구조에 미치는 영향을 최소화하기 위한 다각적인 협의 의견을 제출해 왔다.

특히 1~6공구 구간과 관련해 김포시는 ▲4공구에 해당하는 인천대곡지구부터 솔터체육공원, 김포한강2 콤팩트시티 구간에 대해 도시 단절과 환경 훼손 우려를 해소하기 위한 고속도로 지하화 검토를 요청하고 ▲취락지구 단절 예방을 위한 도로노선 변경 등 대책 마련을 건의했으며 ▲부체도로 확충 및 맹지 발생 방지 등 주민 불편 최소화를 위한 교통처리 대책도 함께 요청했다.

7공구와 관련해서도 김포시는 월곶면을 통과하는 노선임에도 불구하고 기존 계획상 월곶IC의 접근성과 활용도가 낮다는 문제점을 제기하며, 지역 주민과 기업의 물류 이동 편익을 높이기 위한 신규 IC 설치 필요성을 지속적으로 건의했다. 그 결과, 김포시의 요청이 반영돼 월곶 지역 고막리 일원에 '고막IC(가칭)'를 설치하는 방안이 설계에 반영됐으며, 이를 통해 김포 서북부 지역의 접근성과 광역 교통 편익이 크게 개선될 것으로 기대된다.

계양-강화 고속도로 주민설명회. 김포시 제공

현재 1~6공구는 2025년 도로구역 결정 관련 관계기관 협의 및 주민의견청취 절차를 완료했으며 ▲2026년 4월 도로구역 결정 고시 ▲2026년 하반기 착공 ▲2032년 하반기 준공을 목표로 사업이 추진될 예정이다. 7공구 역시 고막IC가 반영된 설계를 바탕으로 2026년 상반기 도로구역 결정 관련 협의를 거쳐 공사가 본격화될 예정이다.





김병수 김포시장은 "계양~강화 고속도로는 국가 차원의 광역 교통망 확충으로 김포시의 중요한 핵심 간선기능을 하는 만큼 시민의 생활환경과 도시 경쟁력에 미치는 영향을 최우선으로 고려해 왔다"며 "앞으로도 국토교통부, 한국도로공사와 긴밀히 협력해 시민 불편은 최소화하고, 실질적인 교통 편익은 극대화될 수 있도록 끝까지 역할을 다하겠다"고 밝혔다.





김포=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

