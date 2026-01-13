엔비디아-릴리와 손잡고 10억달러 투자…신약연구소 설립

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

엔비디아 '바이오 네모' 플랫폼으로 활용

오픈AI, 의료기업 인수

엔비디아가 일라이릴리와 함께 인공지능(AI) 신약 연구소를 설립한다.

엔비디아는 12일(현지시간) 'JP모건 헬스케어 콘퍼런스'에서 제약사 일라이릴리와 손잡고 앞으로 5년간 최대 10억 달러(약 1조4000억원)를 공동 투자해 AI 신약 개발연구소를 설립한다고 밝혔다.

이 연구소는 미국 샌프란시스코 베이 지역에 설립되며 양사의 과학자들과 AI 개발자, 엔지니어 등이 상주하며 엔비디아의 '바이오 네모'를 핵심 플랫폼으로 활용할 예정이다. 연구소는 엔비디아가 이달 초 공개한 차세대 AI 칩 '베라 루빈'을 기반으로 가동될 계획이다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 "AI가 모든 산업을 변화시키고 있지만 가장 깊은 영향은 생명과학 분야에서 나타날 것"이라며 "실제 분자를 만들기 전에 컴퓨터 시뮬레이션으로 방대한 생물학·화학적 영역을 탐구할 수 있는 새로운 청사진을 제시할 것"이라고 말했다. 양사는 AI를 신약 개발뿐 아니라 제조와 운영 전반에 적용한다.

최근 '챗GPT 건강' 기능을 선보인 오픈AI는 의료용 AI 앱 스타트업 '토치'를 인수하기로 했다. 토치는 의료 시스템이나 애플의 건강 앱 등에 흩어져 있는 개인의 건강 데이터를 통합해 분석해주는 기술을 보유하고 있다.

오픈AI는 사회관계망서비스(SNS)에 "토치를 챗GPT 건강과 결합함으로써 건강을 이해하고 관리하는 새로운 길이 열렸다"고 전했다.

앞서 오픈AI는 이용자가 자신의 건강 데이터를 토대로 최근 검사 결과를 이해할 수 있도록 하는 '챗GPT 건강'을 공개했다. 앤트로픽도 최근 AI 챗봇 '클로드'에 건강관리 기능을 추가했다.





반면 구글은 최근 구글 검색창 상단에 표시되는 'AI 개요'를 일부 건강 관련 질의에 표시하지 않도록 기능을 제거한 것으로 나타났다고 가디언이 최근 전했다. AI 개요가 간 질환 등 건강과 관련해 부정확한 정보를 제공했다는 비판을 받은 데 따른 것이다.





