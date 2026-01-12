[오늘의신상]리복, 기능성 트레이닝화 '나노 플렉스 TR 3.0'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2011년 출시 시그니처 트레이닝화

폭넓은 운동 환경 대응할 수 있도록 설계

LF의 글로벌 스포츠 브랜드 '리복'이 기능성 트레이닝화 '나노 플렉스 TR 3.0'을 새롭게 출시했다고 12일 밝혔다.

리복 나노 플렉스 TR 3.0. LF 제공

나노 플렉스 TR 3.0은 리복을 대표하는 기능성 트레이닝화 '나노' 시리즈의 2026년 신제품이다. 웨이트 트레이닝부터 다양한 운동을 부담 없이 즐기고 싶은 입문자와 데일리 트레이닝족을 위한 하이브리드 트레이닝화다.

나노 시리즈는 2011년 첫 출시 이후 매년 업그레이드를 거듭하며 북미 시장에서 전문 트레이닝화로 자리매김한 리복의 시그니처 라인이다. 지난해에는 15번째 모델 '나노 X5' 출시와 함께 'REE:BOX in SEOUL' 피트니스 대회를 개최하며 국내 피트니스 시장 공략을 본격화했다. 그 결과 2025년 리복 나노 시리즈 매출은 전년 대비 200% 성장했다. 크로스핏과 고강도 웨이트를 즐기는 20~40대 남녀 피트니스 고객층에게 높은 호응을 얻었다.

올해 새롭게 출시된 나노 플렉스 TR 3.0은 고강도 크로스핏과 하드 트레이닝에 특화된 '나노 X5'와 달리, 보다 폭넓은 운동 환경에 대응할 수 있도록 설계됐다.

이 제품은 통기성이 우수한 메쉬 어퍼에 오버레이를 적용해 가볍고 안정적인 착용감을 제공하고, 힐 클립 구조를 통해 운동 중 발 뒤틀림을 효과적으로 제어할 수 있다. 강한 접지력을 갖춘 아웃솔을 적용해 점프, 리프팅, 멀티 디렉션 무브 등 다양한 동작에서도 흔들림 없는 퍼포먼스를 지원한다. 10만9000원의 합리적인 가격대로 운동을 시작하는 초심자들도 부담 없이 선택할 수 있다.





리복은 나노 라인업을 지속적으로 확대하며 퍼포먼스 영역에서의 전문성과 완성도를 강화해 나갈 방침이다. 리복 관계자는 "앞으로도 리복은 제품 기술력을 기반으로 다양한 피트니스 고객과의 접점을 넓히며 퍼포먼스 영역에서의 경쟁력을 강화해 갈 것"이라고 말했다.





이민지 기자 ming@asiae.co.kr

