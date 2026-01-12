반도체 효과…작년 경상수지 흑자 사상 최대 [3분 브리프]

[한 눈에 읽기]

①지난해 사상 최대 경상수지 흑자…올해도 반도체發 호조

②올해 국내 자본시장, 'K자형' 양극화 심화 전망

③4대 금융지주, 지난해 18조원 넘는 순이익 올려

MARKET INDEX : Year to date

AD

○미 뉴욕증시 3대지수 일제 상승 마감

○12월 미국 고용보고서 엇갈린 신호 속 다우·S&P500 최고치

○금·은 귀금속 가격도 강세

Top3 NEWS

■ 작년 '사상 최대 경상수지' 확정…"반도체 견인, 올해 더 좋다" ○1~11월 누적 경상흑자 1018.2억달러

○연간 최대 2015년 1051.2억달러 바짝 다가서

○한은 전망 연간 1150억달러 무난히 넘어설 것

■ 주식·채권시장 'K자형 양극화'…올해 더 깊어진다 ○코스피 80% 오를동안 코스닥 31% 상승

○반도체·조선 vs 유화·건설·철강·배터리

○실적 격차→수익률 차이→양극화 고착 '악순환'

■ 4대 금융, 지난해 18兆 순익 올렸다…또 최대실적 경신 예고 ○금리인하기에도 불구하고 비교적 선방

○WM·IB부문 수수료이익 확대가 실적 견인

○올해 성장세는 소폭 둔화할 듯

그래픽 뉴스 : 이찬진 원장 '관치' 논란, 전임과 비교해보니…쟁점은 지배구조 TF

○전임처럼 '회장 사퇴 압력' 등 직접 개입은 없지만…취임 초기 TF 출범에 시선

○국민연금 사외이사 추천권 언급 놓고 "경영 개입 신호" 우려도

○금융지주 지배구조 개선 TF, 제도 개선 범위·수위에 금융권 촉각

the Chart : 침체 벗어난 글로벌 벤처투자…절반은 AI로

○지난해 4250억달러…전년比 30%↑

○상위 AI 기업 5곳이 840억달러 '독식'

○미국 비중도 64%로 역대 최고

오늘 핵심 일정

○국내

삼성스팩13호 코스닥 상장, 확정 공모가 2000원

○해외

19:30 독일 12개월 만기 Bubill 국채 입찰





AD

◇점심&퇴근길 날씨 ○최저기온 -9℃( ▼ 1 ℃ ) ｜최고기온 : 4℃( ▼ 8℃)

○강수확률 오전 20%｜오후 30%

○미세먼지 오전 좋음｜오후 좋음

3분이면 OK, 꼭 필요한 시간-가성비 경제뉴스. 매일 8시 발행.





<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>