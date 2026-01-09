국민의힘 장동혁 '반도체 새만금 이전론' 비판

용인 SK하이닉스 현장점검

與 일각 호남 이전 주장 반박

장동혁 국민의힘 대표가 9일 경기도 용인시 반도체 공사 현장을 찾아 더불어민주당 일각에서 제기되는 '호남 이전론'을 비판했다.

장 대표 등 당 지도부와 반도체·인공지능(AI) 특별위원회는 이날 용인 반도체 클러스터 현장에서 관련 산업 종사자들을 만났다. 여권에서 이슈로 부상한 반도체 클러스터 새만금 이전론에 대한 의견을 듣고 문제점을 점검하기 위한 자리다. 장 대표는 "대한민국 반도체 패권 포기 선언이나 다름없다"며 "지방선거에서 표를 얻겠다는 정치적 욕심을 앞세워 미래 전략 산업을 흔드는 것은 용납할 수 없다"고 꼬집었다. 그러면서 "기업이 안심하고 계속 투자할 수 있도록 국민의힘이 앞장서 지키겠다"고 강조했다.

연합뉴스

AD

조국혁신당도 가세했다. 이해민 조국혁신당 의원은 이날 국회에서 'AI 데이터센터의 현실적인 전력공급 방안 토론회'를 열고 "AI 전력 공급 문제를 정쟁 대상으로 삼는 것은 적절하지 않다"며 "현실적으로 AI 3대 강국으로 가는 길을 지지하기 위한 논의가 돼야 한다"고 말했다.





AD

최근 김성환 기후에너지환경부 장관은 용인 반도체 클러스터에 대해 "전기가 많은 지역으로 옮겨야 하는 건 아닌지 고민"이라고 발언해 지역 이전론에 불을 지폈다. 안호영 민주당 의원을 비롯한 호남 지역 정치인은 용인 클러스터의 새만금 이전을 주장하며 즉각 반응했다. 이를 두고 경기 지역 의원들이 시각차를 드러내며 '집안싸움'이 벌어지자 청와대는 전날 "기업 이전은 기업이 판단해야 할 몫"이라고 진화에 나섰다.





최유리 기자 yrchoi@asiae.co.kr

황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr

장보경 기자 jbg@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>