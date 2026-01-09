李대통령, 13~14일 '日 나라현'에서 다카이치 총리와 정상회담

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경제·사회·문화 분야 협력 강화 방안 논의

이재명 대통령이 다카이치 사나에 일본 총리의 초청으로 13~14일 1박 2일의 일정으로 일본 '나라현'을 방문한다. 이번 방일은 이 대통령 취임 후 두 번째이자 일본 다카이치 내각 출범 이후 첫 방문이다.

연합뉴스

청와대에 따르면 이 대통령은 13일 오후 나라에 도착해 다카이치 총리와 정상회담·만찬 등을 진행한다. 이 대통령은 정상회담 등에서 지역 및 글로벌 현안과, 경제·사회·문화 등 민생에 직결된 다양한 분야에서 실질적인 협력 강화 방안 등을 논의할 계획이다.

일본 '나라현'을 방문지로 선정한 이유와 관련해 강유정 대변인은 유튜브 채널 '김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장'에 출연해 "지난번 이시바 시게루 전 총리도 부산으로 왔다"며 "단순히 서울과 동경을 오가는 셔틀 외교가 아니라 지방 경제와 지방 정부를 활성화하는 방향에 방점이 찍혀 있다"고 말했다.





이 대통령은 14일 오전에는 양 정상이 친교 행사를 함께하며, 오후에 이 대통령은 동포간담회를 가진 뒤 귀국한다. 청와대는 "다카이치 총리 취임 후 양자 방문을 조기에 실현해 상대국을 수시로 오가는 셔틀 외교의 의의를 살리는 한편 미래지향적이고 안정적인 한일관계의 발전 기조를 확고히 할 것으로 기대된다"고 설명했다.





임철영 기자 cylim@asiae.co.kr

