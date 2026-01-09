[날씨]오후부터 강추위 잦아들고 포근…낮 기온 3∼10도

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

금요일인 9일 대부분 지역에서 -5도 안팎의 추위가 이어진 뒤 오후부터 영상권 기온을 회복하겠다.

경기도 광명시의 한 거리에서 두꺼운 옷차림의 시민들이 뜨개옷 입은 가로수길을 걷고 있다. 연합뉴스

기상청에 따르면 주요 지역의 기온은 오전 5시 기준 서울 -6.4도, 인천 -4.5도, 수원 -7.9도, 춘천 -11.9도, 강릉 -1.7도, 청주 -7.0도, 대전 -6.8도, 전주 -4.6도, 광주 -4.2도, 제주 4.8도, 대구 -3.9도, 부산 -2.8도, 울산 -4.9도, 창원 -3.0도 등이다. 낮 기온은 3∼10도로 예보됐다.

경기 북동부와 강원 내륙·산지에는 밤부터 눈이나 비가 내리겠다. 강원 동해안을 제외한 중부 지방도 밤까지 0.1㎜ 미만의 빗방울이 떨어지거나 0.1㎝ 미만의 눈이 날리는 곳이 있겠다.

미세먼지 농도는 원활한 대기 확산으로 전국이 '좋음'∼'보통' 수준을 보이겠다.





바다 물결은 동해 앞바다에서 0.5∼2.0ｍ, 서해 앞바다에서 0.5∼3.0ｍ, 남해 앞바다에서 0.5∼1.5ｍ로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내 먼바다) 파고는 동해·남해 1.0∼2.5ｍ, 서해 1.0∼3.5ｍ다.





