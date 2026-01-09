"You are our HERO" 북한산 조난 싱가포르 관광객 손편지 보내와

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기도북부소방재난본부 고양소방서 산악구조대에 감사

싱가포르인 4명 "평생 잊지 못할 한국 배려" 서툰 편지

국망봉서 저체온증 위기 시민 극적 구조 사연도 화제

강대훈 본부장 "헌신적인 대원들이 자랑스럽다"

경기도 구조대원의 활동으로 자칫 생명을 잃을 수도 있는 상황에서 위기를 넘긴 외국인 관광객이 감사 편지를 보낸 사실이 알려져 화제다. 화제의 주인공들은 고양소방서 산악구조대.

싱가포르 관광객 편지(편지속 사진은 구조 당시 대원들과 촬영한 모습). 경기북부소방재난본부 제공

9일 경기도북부소방재난본부에 따르면 지난해 11월 북한산에서 조명 장비 없이 야간 하산을 시도하다 조난을 당한 싱가포르 국적 관광객 4명이 지난달 말 고양소방서에 감사 편지를 보냈다.

등산 경험이 부족하고 복장이나 장비도 미흡한 상태였던 이들은 오후 7시쯤 북한산 약수암 쉼터 인근에서 고양소방서 산악구조대에 발견돼 무사히 집으로 돌아갈 수 있었다.

이들은 싱가포르 귀국 후 한국 구조대에 감동했다며 편지를 보냈다. 4명이 각자 메모 형식으로 쓴 편지에는 "위험한 순간에 도움을 줘서 감사하다", "한국에서 받은 배려를 평생 잊지 않겠다"며 구조대원을 '영웅'(You are our HERO!)이라 표현했다. 서툰 글씨로 "감사합니다!"라는 한글 메시지도 남겼다.

또한 겨울산행 중 고립된 한 50대 남성을 구조한 경기도소방대원에 대한 사연도 인터넷을 통해 알려졌다.

이 남성은 지난해 12월 30일 홀로 포천 국망봉(1168m)에 올랐다 고립되는 위기에 처했으나 극적 구조됐다. 저체온증으로 생명이 위태로웠던 이 남성으로부터 구조신고를 받은 경기북부소방재난본부 북부119종합상황실은 헬기투입을 결정했다.

헬기 구조대원이 바람이 거센 급경사 지점에 밧줄을 타고 내려가 직접 구조했고, 포천소방서 대원이 환자를 의료기관까지 안전하게 이송했다.

포천의료원에서 3일간 치료를 받고 퇴원한 이 남성은 경기도소방재난본부 누리집 게시판을 통해 "그날은 내가 죽었다 다시 태어난 날이 됐다. 생명을 살려주신 경기북부소방재난본부와 119대원들께 세상에서 가장 보람있고 귀한 일을 하고 계시다고 말씀드리고 싶다"며 감사인사를 전했다.





강대훈 북부소방재난본부장은 "위급한 상황에서도 신속하고 헌신적으로 대응한 대원들이 자랑스럽다"며 "도민의 생명과 안전을 지키는 데 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

