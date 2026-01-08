'국채시장 자문위원회' 1분기 중 공식 출범

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국채시장 여건 변화에 능동적 대응

국채시장 자문위원회(가칭)가 1분기 중에 공식 기구로 출범한다. 오는 4월 세계국채지수(WGBI) 편입이 개시되고 국고채 발행 규모가 늘어나는 등 국채 시장 여건 변화에 능동적으로 대응하기 위해서다.

연합뉴스

재정경제부는 9일 강윤진 국고정책관 주재로 국채시장 자문위원회 출범을 위한 준비회의를 열고 국채 시장 지원 기관과 연구 기관 및 투자 기관 등의 의견을 청취한다고 8일 밝혔다.

이번 회의에서 한국개발연구원(KDI)은 대내외 경제 환경과 올해 국채 시장 전망을 발표한다. 투자 기관들은 국내외 채권 시장 주요 이슈와 리스크 요인을 살핀다. 재경부는 다양한 분야에서 참여하는 총괄 자문 기구의 필요성과 구성 방향을 설명하고 회의 참석자들과 위원회 설치, 운영 방향 등을 논의한다.





재경부는 "이번 회의 결과를 바탕으로 자문위원회 설치, 운영 관련 훈령 제정 등 제도적 근거를 마련할 것"이라며 "1분기 중 공식 기구로 정식 출범시킬 계획"이라고 설명했다.





세종=김평화 기자

