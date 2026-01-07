멈춰선 한·중 교역, 소비재·콘텐츠로 뚫는다

산업부, 상하이서 현지 진출 기업 간담회

SM·CJ CGV·농심·아모레 등 中 진출 기업 한자리에

엔터·게임·식품·뷰티 기업 애로 쏟아져

AD

3000억달러를 넘었던 한·중 교역이 수년째 제자리걸음을 이어가는 가운데, 정부가 '한한령' 이후 막혀 있던 소비재·콘텐츠를 돌파구로 중국 시장 재공략에 나섰다.

김정관 산업통상부 장관은 7일 이재명 대통령의 상하이 방문을 계기로 현지에 진출한 엔터·게임·식품·뷰티 기업들을 한자리에 모아 규제·인증 장벽과 서비스 시장 진입 문제를 집중 점검했다.

간담회에는 SM엔터테인먼트, CJ CGV, 위메이드, 이랜드, 한국인삼공사, 디오, 농심, 샘표식품, 대상, 이마트, 코스맥스, 코스메카코리아, 아모레퍼시픽, LG생활건강 등 중국에 진출한 소비재·콘텐츠 대표 기업 14곳이 참석했다. 지원기관으로는 KOTRA, 한국무역보험공사, KTR이 함께했다.

산업부에 따르면 한·중 교역 규모는 2021년 3015억달러로 3000억달러를 돌파한 이후 2022년 3104억달러까지 확대됐으나, 2023년 2677억달러로 감소한 데 이어 2024년 2729억달러에 그치는 등 최근 정체 국면을 보이고 있다. 2025년 11월 기준 교역 규모도 2461억달러로, 뚜렷한 반등 조짐은 아직 나타나지 않고 있다.

정부는 이러한 교역 정체의 배경 중 하나로, 반도체·중간재 중심의 교역 구조 한계와 함께 콘텐츠·서비스 분야에서의 제도적 장벽을 지목하고 있다. 특히 문화·엔터테인먼트 분야에서는 사드(THAAD) 사태 이후 본격화된 이른바 '한한령'의 영향이 여전히 완전히 해소되지 않았다는 점이 현장 기업들의 공통된 인식으로 제기됐다.

간담회에 참석한 기업들은 중국 시장에 글로벌 브랜드와 현지 기업의 경쟁력이 크게 강화된 것은 사실이지만, K-콘텐츠와 한국 소비재에 대한 선호와 수요 자체는 여전히 존재한다고 평가했다. 다만 이를 실질적인 수출과 투자 성과로 연결하기 위해서는 한·중 기업 간 교류 확대, 문화·콘텐츠 및 서비스 분야에 대한 규제·인증 협력 강화, 한한령 이후 위축된 서비스 시장을 제도적으로 복원할 수 있는 기반 조성이 필요하다고 강조했다.





AD

김 장관은 "유관기관과 관계부처가 함께 지원 체계를 구축하고, 서비스 산업 제도 기반을 정비할 것"이라며 "한·중 중앙·지방 정부 간 소통 채널을 활용해 기업 애로를 해소하면서 기업들의 도전이 실질적인 성과로 이어지도록 뒷받침하겠다"고 말했다.





세종=강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>