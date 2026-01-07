[오늘의신상]"손흥민·메시 한꺼번에 본다"…하나투어, LA 스포츠 직관여행

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

MLS부터 NBA, MLB까지 관람까지 연계한 스포츠 직관 여행

하나투어가 축구를 비롯해 농구, 야구 등 스포츠 관광지로 주목받고 있는 로스앤젤레스(LA)를 중심으로 한 '미서부 MLS 직관 여행' 상품을 선보인다고 7일 밝혔다.

지난해 미국 프로축구팀 LAFC로 손흥민이 이적하고, 메시를 비롯한 글로벌 축구 스타들이 활약하면서 메이저리그사커(MLS)에 대한 국내 축구 팬들의 관심이 높아졌다.

AD

하나투어가 선보이는 미국 서부 MLS 직관 여행은 MLS LAFC 주요 경기를 1회~2회 연속 관람하거나 NBA, MLB 경기 관람까지 연계한 것이 특징이다. 축구뿐 아니라 농구와 야구까지 한 번에 경험할 수 있는 최적화된 일정과 동선을 설계해 국내 스포츠 팬들에게 높은 만족도를 선사한다.

먼저 MLS 2026시즌 개막일(2월 21일)에 로스앤젤레스 FC(LAFC)와 인터 마이애미 CF(Inter Miami CF)의 빅 매치를 직관할 수 있는 세 가지 상품을 준비했다.

일찌감치 조기 완판한 '미서부 NBA&MLS 직관 7일(2월 18일 출발)'은 MLS와 더불어 미국 프로농구(NBA)의 골든 스테이트 워리어스-보스턴 셀틱스, 로스앤젤레스 레이커스-로스앤젤레스 클리퍼스 경기 관람을 포함했다.

2월 20일 출발 예정인 '황덕연 해설위원과 함께하는 MLS 5일'과 'MLS 직관 LA 자유여행' 등 MLS 개막전 경기에 집중할 수 있는 전문가 동반 및 직관텔(항공, 호텔, 입장권) 상품도 모객 중이다.

올 3월 미국 프로야구(MLB) 시즌 개막 이후 MLB&MLS 직관텔 상품도 더욱 다양하게 선보일 계획이다. 유수의 한국인 선수들이 활약하고 있는 LA 다저스, 샌프란시스코 자이언츠 등의 인기가 뜨거운 점을 고려했다.





AD

하나투어 관계자는 "일정, 항공, 호텔, 입장권 등 해외 스포츠 직관 여행 준비 과정의 번거로움은 줄이고, 경기에만 집중하는 직관텔 상품 라인업을 확대하고 있다"며 "앞으로도 다양한 글로벌 스포츠와 연계한 테마 여행 상품을 출시해 스포츠 팬 맞춤형 여행을 선보일 것"이라고 말했다.





구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>