[날씨]전국 구름 많음…제주도엔 눈·비

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

수요일인 7일은 전국이 구름 많다가 오전부터 차차 맑아지겠고, 제주도 등 일부 지역에는 눈 또는 비가 내리겠다.

경남 창원시 성산구 하늘 위로 많은 구름이 보인다. 연합뉴스

AD

기상청에 따르면 예상 적설량은 제주도 산지 1~3㎝이고, 예상 강수량은 제주도 5㎜ 미만이다.

주요 지역의 기온은 오전 5시 기준 서울 1.0도, 인천 3.6도, 수원 -2.9도, 춘천 -3.8도, 강릉 4.3도, 청주 0.5도, 대전 1.6도, 전주 1.0도, 광주 -1.1도, 제주 7.8도, 대구 -1.8도, 부산 2.5도, 울산 1.5도, 창원 1.8도 등이다. 낮 기온은 0∼9도로 예보됐다.

미세먼지 농도는 전 권역이 '보통'으로 예상된다.





AD

바다의 물결은 동해·서해 앞바다에서 0.5∼2.0m, 남해 앞바다에서 0.5∼1.5m로 일겠다. 해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다의 파고는 동해 0.5∼4.0m, 서해 1.0∼3.5m, 남해 0.5∼2.5m다.





임춘한 기자 choon@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>