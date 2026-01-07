성동구, 공유오피스 '성공 스페이스' 19일 시범 운영

125석 규모 업무공간 조성

육아·창작 지원 특화시설 갖춰



서울 성동구(구청장 정원오)가 창업가와 소상공인, 프리랜서 등을 위한 성동형 공유오피스 '성공 스페이스'를 조성하고 이달 19일부터 시범 운영을 시작한다.

5일 개최된 성동형 공유오피스 ‘성공 스페이스’ 개관식에 화이팅을 외치는 정원오 성동구청장과 관계자들. 성동구 제공.

'성공 스페이스'(성동구 왕십리로 135)는 기부채납시설을 활용해 연면적 약 2686㎡, 지상 3층 규모로 조성됐다. 총 125석의 업무공간을 비롯해 회의실, 스튜디오실, 크리에이터실, 키즈&워크 라운지 등 다양한 공유공간을 갖췄다.

민간 공유오피스와 차별화된 특화 시설이 가장 큰 특징이다. 특히 어린 자녀가 있어 업무에 집중하기 어려웠던 경력보유여성이나 재택근무자를 위해 '키즈&워크 라운지'를 마련했다. 부모가 일하는 동안 아이들이 안전하게 머물 수 있도록 설계된 공간으로, 일과 육아를 병행할 수 있는 환경을 제공한다.

유튜버 및 1인 미디어 창작자를 위한 '크리에이터실'과 제품 사진 촬영이 가능한 전문 '스튜디오 촬영실'도 갖춰 다양한 직군의 창작 활동을 지원한다.

업무공간이 필요한 누구나 이용할 수 있으며, 모바일 앱을 통한 예약 및 요금 결제 시스템을 도입했다. 이용자는 예약 후 QR 인증을 통해 간편하게 출입할 수 있다.

'성공 스페이스'는 2월 정식 운영에 앞서 이달 19일부터 31일까지 시범 운영된다. 시범 운영 과정에서 이용자 의견을 폭넓게 수렴해 향후 운영에 적극 반영할 계획이다. 이용 신청 방법 등 자세한 사항은 성동구청 누리집을 통해 별도 안내된다.





정원오 성동구청장은 "성동형 공유오피스는 단순한 업무공간을 넘어, 지역 기반의 협업과 성장을 지원하는 플랫폼"이라며 "앞으로도 지역 경제 활성화와 창업 생태계 조성을 위한 다양한 지원을 이어가겠다"고 말했다.

성공 스페이스 내부(1인 업무공간) 모습. 성동구 제공.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr

