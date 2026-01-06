정청래 "尹, 사형 구형이 너무 자연스러워…이혜훈 논란, 대통령 인사권 존중돼야"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2차 특검법 8일 처리 목표 밝혀

이혜훈 후보 "낮은 자세 사과해야"

정청래 더불어민주당 대표는 6일 윤석열 전 대통령 결심공판에서 검찰 구형과 관련해 "사형이 구형되는 게 너무 자연스럽다"고 말했다.

정 대표는 이날 MBC 라디오에서 윤 전 대통령 결심공판과 관련해 "윤 전 대통령은 내란 우두머리 혐의를 받는 거 아니냐. 그럼 사형과 무기징역밖에 없다"며 "(사형 구형이) 그렇게 안 하는 게 이상한 것"이라고 말했다.

윤 전 대통령 탄핵 과정에서 국회 법제사법위원장으로서 탄핵소추위원이었던 정 대표는 "내란죄, 계엄법을 봤는데 내란수괴 우두머리는 사형과 무기형밖에 없다"며 "내란수괴 피의자는 사형, 무기징역을 피할 수 없을 것"이라고 내다봤다.

정청래 더불어민주당 대표가 6일 국회에서 열린 충남·대전통합 및 충청지역 발전특별위원회 제2차 전체회의에서 발언하고 있다. 2026.1.6 김현민 기자

정 대표는 2차 종합특검법 등을 8일을 목표로 처리하겠다는 의지를 밝혔다. 앞서 법사위는 5일 특검법 처리 일정을 밝혔지만, 일정을 연기한 바 있다. 이와 관련해 정 대표는 "대통령이 해외 순방 중인데 논란이 생기면 순방 성과가 가려질까 봐 염려했던 듯하다"며 "(2차 종합특검과 통일교·신천지 특검은) 대체로 조율이 끝난 사안으로, 어제 법사위원장에 연락해 처리했으면 좋겠다 해서 7일 열기로 했고, 될 수 있으면 8일 처리하려고 일정을 잡고 있다"고 말했다.

통일교·신천지 특검과 관련해서는 "국민의힘이 통일교 특검을 하자고 해서 (이를 받고) 더블로 간 건데 신천지 특검은 자꾸 꺼리는 것 같다"며 "(국민의힘이) 신천지 특검을 빼자고 하면 더 하자고 주장할 수밖에 없다"고 했다.





한편 이혜훈 국회 기획예산처 장관 후보자 인사청문회와 관련해서는 "대통령 고유의 인사권은 존중되어야 한다"며 "장관으로서 일을 잘한다면 지금의 서운함이 보상받지 않겠냐"고 말했다. 이어 "(이 후보자가) 내란정국 관련 발언에 대해 더 낮은 자세로 사과하고 성찰하고, 장관 됐을 때 명확한 비전을 제시하면 서운함이 달랠 수 있지 않겠냐"고 했다.





나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr

