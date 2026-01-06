숭실사이버대학교, ‘700만 재외동포의 가교’ 재외동포신문과 업무협약 체결

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

지난해 12월 29일, 숭실사이버대-재외동포신문 업무협약식 가져

상호 교류와 협력 통한 재외동포 사회의 교육 및 역량 강화 도모 핵심 골자

숭실사이버대학교 한헌수 총장, 재외동포신문 이상기 회장 (숭실사이버대 제공)

숭실사이버대학교(총장 한헌수)가 700만 재외동포의 가교역할을 하고 있는 재외동포신문과 업무협약을 체결했다고 6일 밝혔다.

양 기관은 지난 2025년 12월 29일 오후 3시, 숭실사이버대 본교 6층 컨퍼런스룸에서 숭실사이버대 한헌수 총장과 이정재 기획처장, 조정석 국제사업단장, 심혜진 국제사업단원, 이수강 국제사업단원, 재외동포신문 이상기 회장 및 박철의 대표, 황복희 편집국장, 장영환 취재본부장 등 주요 관계자들이 참석한 가운데 업무협약식을 갖고 향후 공동의 목표 실현을 위한 긴밀한 협력을 약속했다.

이번 협약은 상호 교류와 협력을 통한 재외동포 사회의 교육 및 역량 강화 도모를 핵심 골자로 하며, 세부사항으로는 ▲양 기관의 전문가 교류 및 자문 ▲공동 온/오프라인 홍보 ▲재외동포의 역량강화를 위한 교육 프로그램 공동개발 및 운영 ▲기타 양 기관의 발전 및 기관운영에 필요하다고 인정되는 협력 분야 등이 있다. 또한 협약서에 명시되지 않은 세부 협력 사항은 상호 협의를 통해 추진해갈 계획이다.

이와 함께 재외동포신문 임직원 및 관계자 등이 숭실사이버대에 입학할 시, 산학협력 규정에 따른 풍성한 장학혜택이 제공될 예정이다.

한인이민 100주년이던 2003년 4월 5일 창간된 재외동포신문은 전 세계 동포 사회의 주요 현안과 정책, 교육, 경제, 문화 소식 등을 전달하고 있다. 2024년 비전선포식을 통해 '제2의 창업정신'으로 재외동포정체성 확립 등 21세기 시대정신에 부합하는 다양한 콘텐츠 개발에 주력하고 있다.

숭실사이버대 한헌수 총장은 "재외동포 사회는 단순한 지원의 대상이 아니라 대한민국의 미래를 함께 만들어가는 중요한 동반자로, 사이버대학의 교육 인프라와 온라인 학습 체계를 활용해 지역과 국가의 한계를 넘어 실질적인 교육 기회를 제공하는 것이 중요하다"라며 "재외동포 교육은 일회성 사업이 아니라 지속성과 체계성이 핵심이다. 이번 재외동포신문과의 협력이 교육과 언론이 함께 참여하는 실질적인 협력 모델로 발전하길 기대한다"라고 전했다.

재외동포신문 박철의 대표는 "1997년 국내 최초로 설립된 우리나라 최초 온라인대학인 숭실사이버대학과 재외동포사회의 교육과 성장을 위해 함께 힘써 나가게 돼 기대하는 바가 크다"라며 "재외동포들이 공간적, 시간적 제약에서 자유롭게 평생교육의 기회를 찾을 수 있기를 바란다"라고 덧붙였다.

한편 지난 1997년 설립된 우리나라 최초의 사이버대학 숭실사이버대는 대한민국 온라인 교육트렌드를 선도하며, 현재까지 약 7,000여 명의 재학생과 각 분야별 3만여 명 이상의 졸업생을 배출하고 있다.

올해 설립 29주년을 맞아 '창학 100년을 향한 비전' 아래 대학 특성화 체계 구축 및 수요자 중심의 교육 혁신, 맞춤형 학생지원 확대, 글로컬 역량 강화, 지속 가능한 경영시스템 실현 등 대학 발전을 위한 다양한 전략사업을 추진하며 최적의 교육환경 제공에 많은 노력을 기울이고 있다.





숭실사이버대는 지난해 12월 1일부터 올해 1월 14일까지 2026학년도 1학기 신편입생을 1차 모집 중이며, 이에 대한 보다 자세한 사항은 입학지원센터 홈페이지 또는 유선전화로 문의하면 된다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr

