춘천시, 농업인수당 신청 접수…농업인 가구당 연 70만원 지원

5일부터 20일까지 읍·면·동서 접수

선불카드·춘천사랑상품권 지급

강원도 춘천시(시장 육동한)가 2026년 농업인수당 지원사업 신청을 오는 5일부터 20일까지 받는다.

농업인수당은 농지 실제 경작면적 1000㎡ 이상 농업인을 대상으로 한다. 신청 대상은 농업경영체 경영주(공동경영주) 또는 경영주 외 농업인으로 가구당 1명만 신청할 수 있다. 지원 대상은 도내에 2년 이상 거주하고 2년 이상 농업경영체에 등록해 영농에 종사한 농업인이다.

지원 금액은 가구별 연 70만원이며 선불카드 또는 모바일 춘천사랑상품권 가운데 신청자가 선택한 방식으로 지급된다.

다만 △부부 중 농업 외 종합소득이 신청 전전연도 기준 3700만원 이상인 경우 △공무원·공공기관 임직원 및 배우자 △농업 관련 법규 위반자는 지원 대상에서 제외된다.

신청은 주민등록 주소지 읍·면·동 행정복지센터에서 가능하며 자세한 사항은 춘천시 농업기술센터 농업정책과로 문의하면 된다.





춘천시 관계자는 "농업인의 안정적인 영농 활동을 지원하기 위한 사업인 만큼 대상 농업인의 적극적인 신청을 바란다"고 말했다.





