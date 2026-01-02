인베니아, 132억 규모 디스플레이 제조장비 공급 계약 체결

인베니아는 2일 Chuzhou HKC Display Technology Co.,Ltd.와 131억5445만원 규모 디스플레이 제조장비 공급계약을 체결했다고 공시했다.





AD

이는 최근 매출액 대비 60.2% 규모다. 계약 기간은 오는 2월3일까지다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>