코스피, 새해 첫 날 장중 사상 최고치 경신

2026년 증권·파생상품시장 개장식이 열린 2일 오전 서울 여의도 한국거래소 전광판에 올해 첫 코스피가 표시되고 있다. 사진 왼쪽부터 김영재 상장회사협의회장, 김학수 넥스트레이드 사장, 황성엽 금융투자협회장, 오기형 코스피 5000 특위위원장, 정은보 한국거래소 이사장, 이억원 금융위원장, 김상훈 밸류업특위위원장, 이찬진 금융감독원장, 이동훈 코스닥협회장, 황창순 코넥스협회장. 2025.01.2 조용준 기자

코스피가 새해 첫 거래일인 2일 장중 사상 최고치를 경신했다.

이날 오전 10시47분 기준 코스피는 전일 대비 0.85% 상승한 4249.84에 거래되고 있다. 이는 역대 최고치다.

투자주체별로는 기관과 외국인이 각각 1165억원, 1326억원 순매도하고 있는 반면 개인은 2264억원을 순매수하고 있다. 선물시장에서는 기관이 1179억원을 순매도하고 있고 외국인과 개인은 각각 1007억원, 41억원을 순매수 중이다.

업종별로는 등락이 엇갈리고 있다. 의료정밀업종이 2.6%, 제약 2.56%, 오락문화 1.84%, 전기전자 1.89%, 제조 1.31%, 기계장비 0.91%, IT서비스 0.69%, 부동산 0.49% 등이 상승세다. 반면 전기가스업종은 2.52% 하락세고 보험 －1.82%, 건설 －1.64%, 유통 －1.42%, 증권 －1.13%, 통신 －1.2%, 금속 －1.14% 등이 약세다.

시가총액 상위권 종목들도 등락이 엇갈리고 있다. 삼성전자가 3.42% 강세고 SK하이닉스 1.54%, 한화에어로스페이스 1.59%, SK스퀘어 1.36%, 두산에너빌리티 0.27%, 셀트리온 10.5% 등이 오름세다. 반면 LG에너지솔루션은 1.49% 약세고 삼성바이오로직스 －0.47%, HD현대중공업 －0.98%, 기아 －1.23%, KB금융 －1.36% 등이 내림세다.

코스닥지수도 강세를 보이고 있다. 이날 코스닥지수는 전일 대비 1.54% 오른 939.8에 거래되고 있다. 투자주체별로는 기관과 외국인이 각각 232억원, 1151억원 순매수한 반면 개인은 1405억원을 순매도하고 있다.

시가총액 상위권 종목들은 등락이 엇갈리고 있다. 알테오젠이 1.33% 강세고 레인보우로보틱스 4.14%, HLB 3.35%, 삼천당제약 0.86%, 리노공업 2.82%, 파마리서치 6.82% 등이 오름세다. 반면 에코프로비엠은 1.5% 하락세고 에코프로 －0.44%, 에이비엘바이오 －1.5%, 리가켐바이오 －0.98%, 코오롱티슈진 －9.55%, 펩트론 －1.18% 등이 약세다.





한편 서울 외환시장에서 원/달러 환율은 전일 대비 0.9원 오른 1440.4원에 거래되고 있다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr

