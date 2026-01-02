포천시, 2025년 주택행정 우수 시군 평가 '장려상' 수상

경기 포천시는 경기도지사 주관 '2025년 주택행정 우수 시군 평가'에서 장려상을 수상했다고 2일 밝혔다.

포천시청 전경. 포천시 제공

이번 수상은 공동주택 관리 지원 강화와 주거환경 개선, 시민 중심의 행정 추진 등 포천시가 꾸준히 추진해 온 주거행정 전반의 노력이 대외적으로 인정받은 결과다.

포천시는 공동주택 관리의 투명성을 높이고, 노후 공동주택 주거환경 개선사업을 체계적으로 추진해 왔다. 아울러 생활 밀착형 민원 대응체계를 정비하는 등 시민 체감도가 높은 주택행정 정책을 꾸준히 펼쳐온 점이 이번 평가에서 긍정적인 평가를 받았다.





포천시 관계자는 "이번 수상은 시민의 삶의 질 향상을 목표로 추진해 온 주택행정 정책이 성과로 이어진 결과"라며 "앞으로도 안전하고 쾌적한 주거환경 조성을 위해 공동주택 관리 지원과 주거복지 정책을 지속적으로 강화해 나가겠다"고 밝혔다.





포천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

