새해 1분기 중견기업 경기전망지수 82.1…2분기 연속 상승

중견련, 2026년 1분기 중견기업 경기전망조사

경기 회복 기대 아직은 부정적

2026년 1분기 중견기업 경기전망지수가 2분기 연속 상승했다. 하지만 경기 회복에 대한 기대는 아직 부정적인 것으로 확인됐다.

한국중견기업연합회는 2일 발표한 '2026년 1분기 중견기업 경기전망조사'에서 중견기업 1분기 경기전망지수가 전 분기(81.4) 대비 0.7포인트 증가한 82.1을 기록했다고 밝혔다. 조사는 지난해 11월 17일부터 12월 1일까지 중견기업 800개 사를 대상으로 진행됐다. 전망지수가 100을 초과하면 직전 분기보다 다음 분기를 긍정적으로 전망한 기업이 더 많고, 100 미만은 반대다.

AD

1분기 제조업 경기전망지수는 76.0로 전 분기(76.4) 대비 0.4포인트 하락했다. 비제조업 경기전망지수는 1.9포인트 상승한 87.6으로 집계되면서 종합 지수 상승을 견인했다. 제조업 부문에서는 자동차·트레일러(75.3, 9.2포인트↓) 업종의 하락이 두드러졌고, 비제조업 부문에서는 도소매(91.7, 7.9포인트↑) 업종의 상승 폭이 크게 나타났다.

중견기업 수출전망지수는 전 분기 대비 소폭 상승한 91.3으로 집계됐다. 제조업은 92.3으로 전 분기 대비 6.5포인트 증가한 반면, 비제조업은 9.5포인트 감소한 89.6을 기록했다. 제조업 부문에서는 자동차·트레일러를 제외한 전 업종에서 전 분기 대비 상승했고, 전자부품·통신장비(100.1) 업종은 긍정 전망으로 전환됐다. 비제조업 부문에서는 운수, 건설, 출판·통신·정보서비스 업종에서 두 자릿수 하락 폭을 보였다.

중견기업 내수전망지수는 제조업(80.9, 3.8포인트↑)과 비제조업(89.9, 2.5포인트↑) 모두 상승하면서 전 분기(82.6) 대비 3.0포인트 오른 85.6으로 확인됐다. 제조업에서는 화학물질·석유제품 업종이 두 자릿수로 올랐고, 비제조업에서는 도소매와 건설 업종이 증가세를 나타냈다.





AD

생산, 영업이익, 자금 등 주요 경영 지표 전망은 전 분기 대비 소폭 상승했다. 박양균 중견련 정책본부장은 "2026년 1분기 중견기업 전망지수가 여전히 긍정 전환 선인 100 미만에 머무른 데서 보듯이, 경기 회복에 대한 중견기업계의 우려가 여전히 상당한 것으로 판단된다"라면서 "세계에서 여섯 번째로 달성한 수출 7000억 달러 돌파의 모멘텀을 살려 경기 회복의 확고한 기반을 구축하기 위해서는 전향적인 규제 완화와 정책 지원을 통해 기업의 역동성을 빠르게 회복시켜야 할 것"이라고 말했다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>