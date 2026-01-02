[클릭 e종목]"SK하이닉스, 영업이익 100조 시대 열린다…목표가 84만원"

대신증권은 2일 SK하이닉스에 대해 "올해 주주환원 강화와 사이클 변동성 축소를 위한 구조적 노력으로 밸류에이션 상방이 열릴 것"이라고 분석했다. 이에 목표주가를 84만원으로 상향 조정하고 '매수' 의견을 유지했다.

류형근 대신증권 연구원은 이날 리포트에서 SK하이닉스가 강화된 이익 체력을 기반으로 올해 사상 최초로 영업이익 100조원 시대를 열 것으로 전망했다. 그는 "당장 지난해 4분기 영업이익이 시장 기대치를 상회하는 16조8000억원에 이를 것"이라며 "이는 성과급 충당금 반영 등 비용 변수 속에서도 차별화된 수익성을 재입증하는 계기가 될 것"이라고 설명했다.

실적 성장의 주축은 고대역폭메모리(HBM)와 범용 D램으로 꼽았다. 올해 HBM 출하량은 전년 대비 54% 성장한 190억Gb에 달할 전망이다. 류 연구원은 일각에서 제기된 HBM4 12단 품질 이슈에 대해 "해결 가능한 문제"라고 일축하며, 1분기 내 제품 인증을 완료하고 2분기부터 공급을 본격화할 것으로 내다봤다. 이에 따라 올해 엔비디아 내 물량 점유율은 63%로 1위 지위를 굳건히 할 것으로 보인다.

범용 D램 부문에서는 유례없는 공급 부족 사태를 기회로 삼을 전망이다. 류 연구원은 "1분기 공격적인 가격 인상 정책을 통해 경쟁사와의 가격 격차를 축소하고, 1c D램(10나노급 6세대) 공정 가동이 본격화되면서 범용 D램 제품 대응력이 강화될 것"이라고 분석했다. 또 "자회사 솔리다임(Solidigm)을 필두로 한 낸드(NAND) 경쟁력 역시 서버용 QLC 시장을 선도하며 과거의 약점을 강점으로 변모시키고 있다"고 평가했다.





주가 재평가(리레이팅)를 이끌 핵심 변화로는 주주환원 및 구조 개선 노력을 꼽았다. 류 연구원은 "주주환원 강화 목적으로 미국 주식예탁증서(ADR)를 발행할 가능성이 높으며 이는 1분기 내 구체화될 것"이라고 예상했다. 또한, 특수목적법인(SPC) 설립을 통한 자금 조달 효율화 추진에 대해서도 "인공지능(AI) 시대에 맞춰 사이클의 변동성 리스크를 줄이려는 노력"이라며, 이러한 본질적 변화가 주가를 더 높은 곳으로 이끌 것이라고 강조했다.

권현지 기자 hjk@asiae.co.kr

