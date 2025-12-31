강릉시, ‘2026-2027 강릉 방문의 해’ 선포…글로벌 관광도시 도약

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

강릉시, 2026-2027 방문의 해 추진

국제행사 연계 공격적 관광 전략 발표

국내 관광객 400만명·외국인 관광객 40만명 유치 목표

강원도 강릉시(시장 김홍규)가 2026~2027년을 '강릉 방문의 해'로 선포하고 국제행사와 연계한 공격적인 관광 전략을 통해 글로벌 관광도시로의 도약에 나선다.

강릉시청 전경.

AD

2026 세계마스터즈탁구대회와 ITS 세계총회 등 대규모 국제행사를 계기로 연간 국내 관광객 4000만명, 외국인 관광객 40만명 유치를 목표로 관광·마이스(MICE) 산업 전반을 본격 육성할 방침이다.

강릉시는 2030년 세계 100대 관광명소, 2040년 세계 100대 관광도시 진입을 중장기 목표로 설정하고, 2026년을 글로벌 관광 경쟁력 확보의 원년으로 삼았다. 이를 위해 '강릉 방문의 해' 기간 동안 국제행사 방문객을 위한 특화 상품과 월별 테마 관광상품을 운영하고, 설·추석 명절 프로그램을 포함한 연중 홍보 마케팅을 강화한다.

특히 국제관광도시 시민실천운동과 연계한 '친절·정직·깨끗한 강릉 만들기' 캠페인을 확대하고, 관광객 추천 친절 업소 챌린지를 새롭게 도입해 시민과 상인의 자발적 참여를 유도함으로써 관광 만족도 제고에 나선다.

외국인 관광객 유치를 위한 인바운드 전략도 대폭 강화된다. 해외 여행사를 대상으로 한 인센티브 지원을 확대하고, 외국인 자유여행객(FIT) 전용 플랫폼 '투어 브릿지 강릉'을 본격 운영해 예약부터 결제까지 원스톱 서비스를 제공한다. 아울러 외국인 전용 관광택시 운영을 고도화해 언어 장벽 없는 이동 환경을 조성하는 등 체류 편의성을 높일 계획이다.

안심하고 즐기는 사계절 체류형 관광도시 조성에도 속도를 낸다. 지난해 해수욕장 방문객 300만명을 달성한 데 이어, 2026년에는 350만 명 유치를 목표로 안전 관리와 콘텐츠를 동시에 강화한다. 해수욕장 개장 기간 동안 전문 응급구조 인력인 '하트 가드(Heart Guard)'를 신규 배치하고 심장제세동기 등 장비를 확충해 촘촘한 안전망을 구축한다. 경포해수욕장 오리바위 다이빙대 이벤트 상설화와 해수풀장 확장 등으로 가족 단위 관광객을 위한 즐길거리도 확대한다.

사계절 축제 콘텐츠 역시 강릉 관광의 핵심 전략으로 자리 잡는다. 봄에는 벚꽃축제를 통합 홍보하고 야간 조명과 낭만 산책로를 더해 체류형 야간 관광을 강화한다. 여름에는 버스킹 전국대회와 비치비어 페스티벌, 경포 썸머 페스티벌을 통합한 '경포여름축제'를 운영해 계절 대표 축제로 육성한다. 가을 누들 축제와 겨울 해맞이 행사까지 이어지는 연중 축제는 지역 상권 활성화에도 기여할 것으로 기대된다.

마이스 산업 육성도 본격화된다. 오는 2026년 11월 개관 예정인 강릉컨벤션센터를 중심으로 대형 행사 40건, 중소형 행사 30건 유치와 실가동률 50% 달성을 단계적 목표로 설정했다. 국제 콘퍼런스와 박람회 유치, 팸투어 운영, 유치 인센티브 강화 등을 통해 학·협회 및 기업 행사를 적극 끌어들이겠다는 전략이다.

해외 마케팅은 일본, 중국, 대만, 홍콩, 싱가포르 등 무비자·고소득 시장을 중심으로 한 타깃 마케팅에 집중한다. 중국 시장 선제 홍보, 일본 현지 팝업스토어 운영, 해외 방송 프로그램 강릉 로케이션 유치와 글로벌 인플루언서 활용 디지털 콘텐츠 제작 등을 통해 실질적인 방문객 증가를 도모한다. 이와 함께 국제 관광기구와 여행사 관계자를 초청하는 '강릉 트래블마트'를 개최해 글로벌 관광 네트워크를 확장할 예정이다.





AD

강릉시 관계자는 "강릉은 이제 국내를 넘어 세계와 경쟁하는 관광도시로 나아가고 있다."며, "체계적인 글로벌 홍보와 차별화된 콘텐츠를 통해 전 세계인이 찾고 싶은 도시 강릉을 만들어가겠다."고 밝혔다.





강릉=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>