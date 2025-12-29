용인 반도체 국가산단 추진 속도…LH·삼성 부지 매입 계약

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

235만평 부지에 반도체 생산설비를 건설하는 초대형 프로젝트인 '용인 첨단시스템반도체 국가산업단지' 조성이 속도를 내고 있다.

29일 용인시 등에 따르면 한국토지주택공사(LH)와 삼성전자는 지난 19일 경기 용인시 이동·남사읍 일원에 산단 조성을 위한 부지 매입 계약을 체결했다. 이에 따라 LH는 22일부터 산단 예정지 내 토지 소유자들과 토지 및 지장물(건물, 공작물, 수목 등)에 대한 보상 협의에 착수했으며, 닷새 만인 지난 26일 기준 보상 절차 진행률이 14.4% 기록 중인 것으로 파악됐다.

LH는 현재 진행 중인 1차 토지 보상을 시작으로, 향후 지장물(건물, 영업권 등) 조사가 완료되는 대로 관련 보상을 순차적으로 진행해 산단 조성에 속도를 낸다는 계획이다.

용인 첨단시스템반도체 국가산업단지는 이동·남사읍 일원 777만 3656㎡(약 235만평) 부지에 삼성전자가 시스템반도체 생산설비(Fab) 6기를 건설하는 초대형 프로젝트다. 삼성전자는 이곳에 360조원을 투자할 계획이라고 밝혔지만 향후 생산설비 건설이 진행되면서 투자 규모는 한층 더 커질 것이라는 전망이 나오고 있다.

용인 이동·남사 첨단시스템반도체 국가산단 조감도. 용인시.

산단 조성을 위해 위해 LH 용인반도체국가산단본부는 주민 편의를 고려해 협의 관련 인터넷 예약 시스템을 운영 중이며, 동시에 온라인 사용이 불편한 주민들을 위해 현장사무소 방문 즉시 계약이 가능하도록 대면 접수창구를 병행 운영 중이다. LH는 조만간 산단 조성 공사를 발주하고, 내년 하반기 공사를 시작할 예정이다.

이상일 용인시장은 전날 구윤철 경제부총리 겸 기획재정부 장관을 만나 사업이 차질 없이 진행되도록 기획재정부 등 정부가 적극 지원해 달라고 요청했다고 이날 밝혔다. 이 시장은 구 부총리에게 용인 이동·남사읍 첨단시스템반도체 국가산업단지가 속도감 있게 조성돼야 하고, 국가산단으로 연결되는 도로·철도망 조기 구축 등 교통 인프라가 신속하게 확충돼야 한다고 강조했다.

구 부총리에게 적극 검토를 요청한 내용은 ▲첨단시스템반도체 국가산단에 대한 전력·용수 등 기반시설 적기 구축 ▲첨단시스템반도체 국가산단 이주민·이주기업을 위한 저금리 정책자금 지원 ▲국가첨단전략산업 소재·부품·장비 투자지원금 사업에 대한 지방비 부담 경감 ▲제6차 국도·국지도 건설계획 노선 예비타당성 통과 건의 ▲분당선 연장(기흥역~동탄~오산대역) 예비타당성 조사 면제 또는 조속 추진 등 5건이다.

반도체 업계는 이번 보상 절차가 국내 반도체 경쟁력의 분수령이 될 수 있다고 본다. AI(인공지능) 확산으로 반도체 수요가 급증하는 만큼, 국가산단 내 생산라인을 제때 가동하는 것이 중요하기 때문이다. 용인 국가산단에는 80여개 반도체 소재·부품·장비·설계 기업과 연구기관이 들어설 예정이다.





특히 기흥·화성·평택 등 기존 사업장과 협력사에 대한 접근성이 좋고 수도권 인력 확보에도 유리해 미래 반도체 거점으로 평가된다. 2023년 3월 국가산단 계획 발표 이후 행정절차가 속도감 있게 진행돼 지난해 12월 국토교통부의 사업계획 최종 승인까지 마쳤고, LH는 올해 6월 보상계획을 공고한 뒤 감정평가와 보상액 산정 등 손실보상 절차를 빠르게 추진해왔다.





박준이 기자 giver@asiae.co.kr

