펫푸드 로얄캐닌, 몰리스와 협업…스타필드 고양 매장 오픈

생애 단계·품종·건강 상태별 맞춤형 제품 추천

체험존·교육 공간 등 보호자 참여형 콘텐츠 확대

글로벌 펫푸드 브랜드 로얄캐닌코리아는 반려동물 전문 브랜드 몰리스와 협업해 경기 고양시 스타필드 고양에 체험형 브랜드숍을 열었다고 29일 밝혔다. 매장은 상시 운영된다.

몰리스는 전국 주요 복합쇼핑몰을 중심으로 반려동물용품과 펫 친화적 공간을 선보이며 프리미엄 펫 유통 시장에서 입지를 다져온 브랜드다. 로얄캐닌과는 다년간 협업 관계를 이어오고 있다.

스타필드고양에 위치한 로얄캐닌 체험형 브랜드숍 전경. 로얄케닌코리아 제공.

이번 체험형 브랜드숍은 양사가 쌓아온 파트너십을 바탕으로, 반려동물 보호자에게 보다 전문적인 쇼핑 환경과 맞춤형 영양 솔루션을 제공하기 위해 마련됐다. 단순 제품 판매를 넘어 반려동물의 건강한 삶을 위한 영양 상담과 체험형 콘텐츠를 함께 제공하는 것이 특징이다.

매장에서는 반려묘와 반려견의 나이·품종·건강 상태·생활 방식 등을 고려한 맞춤형 제품 추천이 이뤄진다. 보호자와 반려동물이 함께 사진을 남길 수 있는 포토존과 로얄캐닌의 브랜드 역사와 영양학 철학을 소개하는 전시 공간도 운영된다.

이와 함께 보호자 교육을 위한 소규모 세미나와 클래스가 가능한 공간도 마련됐다. 로얄캐닌은 정기적인 영양 교육 프로그램을 통해 과학적 근거에 기반한 반려동물 영양 정보를 제공한다는 계획이다.





박지완 로얄캐닌코리아 이사는 "이번 브랜드숍은 보호자들이 로얄캐닌의 전문성과 철학을 보다 직관적으로 경험할 수 있도록 기획한 공간"이라며 "몰리스와의 협업을 통해 오프라인에서도 깊이 있는 브랜드 경험을 제공하겠다"고 말했다.





임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr

