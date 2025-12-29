김석준 부산교육감 “새해 인간중심 교육 전환, 4대 교육 제시”

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

AI·맞춤·안심·시민교육 강조

김석준 부산시교육감이 2026년 병오년 신년사를 통해 인간중심 미래교육을 핵심으로 한 부산교육의 정책 방향을 제시했다.

김 교육감은 "같이 배우고 함께 키우는 교육을 바탕으로 부산시민과 교육가족이 한마음으로 미래를 향해 나아가겠다"며 새해 교육 비전을 알렸다.

김 교육감은 신년사에서 "붉은 기운을 품고 넓은 들판을 힘차게 달리는 적토마처럼, 새해에는 부산교육이 따뜻한 희망과 새로운 가능성을 품고 도약하길 바란다"며 "학생이 건강하게 성장하고, 교사가 보람을 느끼며, 학부모가 안심할 수 있는 교육을 적극 펼치겠다"고 말했다.

김 교육감은 2026년을 부산교육의 미래 전환점으로 규정하며 네 가지 핵심 과제를 제시했다. AI 시대를 선도하는 인간중심 미래교육을 비롯해 학력과 마음을 함께 키우는 맞춤교육, 학생과 교사를 모두 지키는 안심교육, 지혜로운 인재로 성장하도록 돕는 시민교육이 주요 내용이다.

김 교육감은 "지식 전달을 넘어 아이들의 인성과 역량이 조화롭게 성장하는 교육을 실현하겠다"며 "각자의 개성과 꿈을 존중받는 학교, 배움이 즐거운 교실을 만들기 위해 교육 정책을 추진하겠다"고 강조했다.

또 지역사회와의 협력을 통해 교육공동체를 강화하겠다는 구상도 밝혔다. 학교와 지역이 함께 아이를 키우는 구조를 만들어 학생과 학부모가 체감할 수 있는 교육 환경을 조성하겠다는 취지다.





김 교육감은 " '다함께 미래로, 앞서가는 부산교육'이라는 비전 아래 아이들이 꿈을 키우고 미래 역량을 키울 수 있도록 최선을 다하겠다"며 "부산교육의 새로운 여정에 시민과 교육가족의 변함없는 관심과 동행을 부탁드린다"고 말했다.

