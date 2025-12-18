서울시장 바뀌면 재개발 올스톱?…정원오의 대답은

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

‘낯선’ 정원오서 ‘일잘러’ 정원오로 부상

현직인 오세훈 양자대결서 따돌려

‘구민’이라 말하던 것 ‘시민’으로 바뀌어

서울시 가장 시급한 현안은 주거·교통

목표 없이 뒤처진 서울, G2 도시 돼야

정원오 서울 성동구청장은 유력한 서울시장 후보다. 현직 3선 구청장으로 올해 1월 3일 유튜브 ‘정원오tv’를 처음 시작할 때만 해도 그의 지지율이 주목받는 수준은 아니었다.

“성동구에서나 인기 많지 다른 지역에서는 모른다”. 행정 경험은 풍부하고 실적도 많이 내고 있지만, 대외인지도가 낮다는 얘기가 많았다. 서울시장 출마 의견을 묻는 말에도 그는 한껏 몸을 낮췄었다.

1년 새 상황이 달라졌다. 이재명 대통령이 인정한 ‘일잘러’(일 잘하는 사람)로 주목받고, ‘성수동’으로 대표되는 3선 구청장 재임 기간 업무 성과는 ‘정원오’라는 인물로 연결되기 시작했다.

정원오 성동구청장(사진)은 금명간 서울시장 도전 의사를 공식적으로 밝힐 예정이다. 성동구 제공.

급기야 차기 서울시장 선거 양자대결 여론조사에서 정 구청장이 오세훈 현 시장을 오차범위 밖 격차로 앞선다는 결과가 나왔다. 지난 15일 여론조사 전문기관 리서치뷰가 KPI뉴스 의뢰로 이달 12~13일 이틀간 서울시 만 18세 이상 1000명을 대상으로 진행한 여론조사에서 정 구청장은 45.2%, 오 시장은 38.1%로 나타났다.

“정원오가 누구야”에서 ‘그가 무슨 일을 했는지, 무엇을 하려는지’로 관심이 바뀌었다. 경쟁자들의 견제도 시작됐다. 지난 16일 성수동의 한 식당에서 정원오 구청장을 만났다. 다음은 일문일답.

-서울시장 후보 경쟁에 뛰어든다는 얘기를 아직 공식적으로 하지 않았다.

▲이달 중 밝힌다고 했으니 금명간 뜻을 밝힐 것이다. (몇 달 전 기자의 질문을 받고 ‘구민보다는 시민이라는 표현을 많이 쓰면 시장 출마 의지가 굳어진 게 아니겠냐’고 말했었다) 요즘 대부분 ‘시민’이라는 말을 쓴다.

-부동산 투자 사회관계망서비스(SNS)에서도 정원오라는 이름이 자주 언급된다.

▲성동구 내에 있는 부동산 SNS에서는 제 이미지가 좋다. 더불어민주당 소속으로 부동산 SNS에서 칭찬받는 건 드문 일이기도 하다. 그동안의 성동구 행정이 개발에 반대하거나 개발을 억제하는 방향이 아니었기 때문에 그럴 것이다.

저는 성수동뿐 아니라 성동구 전체에 대한 개발에 적극적이었고, 곳곳에서 그 성과가 나타났다. 성수동도 도시 재생을 넘어 이곳을 'IT 진흥지구'라는 지구단위계획을 세워 용적률을 400%에서 560%로 올려주며 발전시켰다. 대학원에서 도시개발경영 박사과정을 공부할 정도로 이 분야에 관심과 전문성도 있다.

-서울시장이 바뀌면 신속통합기획, 모아타운 등 수 많은 재개발·재건축에 문제가 생길 거라는 우려가 있다.

▲지금 하는 것은 그대로 이어서 하면서, 속도를 더 내야 한다. 저는 최근에 더 빠르게 갈 수 있는 방법을 서울시에 제안했다. 서울시의 재개발·재건축 정비사업 지정 권한을 자치구에 일부 위임해 구청장이 1000가구 미만 사업장을 직접 관리할 수 있도록 해야 한다. 이렇게 하면 속도가 훨씬 빨라진다.

1000가구가 당장 부담스러우면 300가구, 500가구 단위로 단계적으로 늘려가면 된다. 정비구역 지정 권한이 서울시장에게만 편중되니 ‘병목현상’이 심하게 생긴다. 이런 게 정비사업을 더디게 하는 근본 원인 중 하나다.

-서울의 경쟁력 측면에서 가장 시급한 건 뭐라고 생각하나.

▲목표부터 잡아야 한다. 지난 10년을 돌아보면 서울에는 목표나 비전이 없었다. 서울이 어떤 도시가 되려는지, 서울의 리더가 비전을 제시한 적이 없다.

‘글로벌 G2 도시’와 같은 명확한 목표가 있어야 한다. 서양에는 ‘뉴욕’, 아시아에는 ‘서울’이라는 목표를 세우고 도쿄, 베이징과 같은 도시와 경쟁해야 한다. 그래야 시민들이 그 목표를 보고 함께 갈 수 있다.

목표가 없으면 예산도 중구난방, 기분에 따라 쓰게 된다. 목표가 있으면 그 목표에 도달하기 위한 세부 목표와 정책들이 나오고, 서울의 각 부서는 국정지표를 세우듯 그 목표에 따라 일하면 된다.

-목표를 잘 세운다고 G2가 될까

▲G2가 되기 위해선 북한 리스크 등 우리의 한계를 극복하기 위한 장점이 있어야 한다. 경제적인 기능이 강화돼야 한다. 메가시티 서울·경기·인천을 만들어서 각 도시의 강점을 살리면서 특성에 맞는 산업구조, 도시개발을 협업해야 한다.

행정구역 개편과 같은 공간적 개념의 확장은 서울을 비대하게 만들어 여러 부작용을 낳을 수 있다. 공간적 개편이 아니다. 특수 지방자치단체를 만들고 기능적으로 협업하는 게 핵심이다. 그러기 위해서는 교통망과 도시계획도 전면 개편해야 한다.

서울 성동구는 지난 6월 '성수 타운매니지먼트' 출범식을 열고 지역 내 기업, 임대인, 임차인, 주민이 지자체와 함께 다양한 민관협력 사업을 추진하는 새로운 지역관리 모델의 시작을 알렸다. 성동구 제공.

-시급한 현안은 뭔가

▲주거와 교통 문제가 가장 시급하다. 특히 서울의 교통은 이명박 시장 시절 버스전용차로, 환승체계 개편, 버스 준공영제 도입 등 우리의 라이프스타일을 바꾼 대변화 이후 큰 변화가 없었다. 그 이후에 생긴 건 '따릉이밖에 없다'는 말이 나올 정도로 속으론 썩어들어가고 있다.

서울지하철에서 어마어마한 적자가 나는데도 해결책을 내지 못한다. 대대적으로 손 봐야 한다. 마을버스도 시민들이 어디에서든 편하게 탈 수 있게 실핏줄처럼 연결해야 한다. 서울시가 따로 돈을 들이지 않고 국가가 하는 K 패스를 교통카드를 함께 쓰면 된다. 지하철 9호선 등 혼잡도가 높은 곳은 적극적으로 증차해야 한다. 대중교통을 편하고, 쾌적하게 만들어야 한다.

-'순한맛 이재명'이라는 얘길 듣는다

▲사이다 기질은 없지만, '고구마'는 아니니까 '순한맛'이라는 말이 나온 것 같다(웃음). 일 잘하고, 디테일 챙기는 건 이재명 대통령을 본받지만 제 색깔은 그런 시원하고 화끈하게 하는 스타일은 아니니 그걸 똑같이 따라 할 수는 없다.





저는 갈등 관계에 있으면 조정해서 합의점을 찾는 데 굉장한 노력을 기울이는 스타일이다. 100% 만족이 아니더라도 어느 선에서 고루 만족할 수 있는 지점을 찾아내는 데 행정의 포인트가 있다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr

