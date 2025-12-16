윤영호 전 통일교 본부장 "2022년 대선前 펜스 면담 관련 尹·李측서 연락"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

윤영호 "韓총재가 尹 지지 결정"…교단 간부 "물귀신 작전"

"尹, 참석 연락·李 비대면 원해… 민주당 캠프 인사 2명 연결해줘"

'건진법사 청탁' 의혹 윤영호 전 통일교 세계본부장이 지난 7월 30일 영장실질심사를 의해 서울중앙지법에 출석하고 있다. 연합뉴스

윤영호 전 통일교 세계본부장이 2022년 대통령 선거를 앞두고 열린 통일교 주최 '한반도 평화 서밋' 행사 참석과 관련해 윤석열 전 대통령과 당시 더불어민주당 대선후보였던 이재명 대통령 측으로부터 각각 연락받았다고 주장했다.

서울중앙지법 형사합의27부(부장판사 우인성) 심리로 16일 열린 한학자 통일교 총재와 그의 최측근인 비서실장 정모씨 등의 정치자금법·청탁금지법 위반 혐의 공판에 증인으로 나온 윤 전 본부장은 이같이 말했다.

해당 발언은 이날 재판에서 진행된 이현영 전 통일교 부회장의 증인신문 중 재판부의 질의 과정에서 나왔다. 통일교 간부인 이 전 부회장은 윤 전 본부장과 함께 여야 정치인들에 대한 로비 창구로 지목된 인물이다.

특검팀이 "윤 전 본부장이 대선 3∼4주 전 'Y(윤 전 대통령)로 하면 좋겠다', '한학자 총재가 윤석열을 지지하라 했다'고 말했느냐"고 묻자, 이 전 부회장은 "윤 전 본부장의 물귀신 작전이다. 참어머니(한학자)로 명분을 얻으려는 것"이라고 답했다.

이에 대해 윤 전 본부장은 "물귀신이니 뭐니 말하는데, 개그콘서트 같다"며 자신에게는 의사결정을 할 권한이 없다고 주장했다.

그러면서 "(당시 행사에) 마이크 펜스 전 미국 부통령이 연설한다고 하니 윤석열 후보 측과 이재명 후보 측 모두 연락이 왔다"며 "윤 후보는 (참석하겠다는) 연락이 왔고, 이 후보는 제주에 가 있어서 비대면으로 하면 좋겠다고 했다"고 말했다.

이어 "제 기억엔 이 후보는 참석하기 어렵다며 (펜스와의 대담을) 나중에 하겠다고 했고, (이 후보 측에서) 최근에 이슈된 민주당 캠프 두 분은 브릿지(연결)를 해줬다"고 말했다. 다만 구체적으로 해당 인사가 누구인지 실명은 언급하지 않았다.





당시 국민의힘 대선 후보였던 윤 전 대통령은 행사 당일 서울 롯데시그니엘 호텔에서 펜스 전 부통령을 만나 면담했다.





허경준 기자 kjune@asiae.co.kr

