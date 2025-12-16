EY한영 "AI 성과, 기술보다 '인재 전략'이 좌우"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

생산성 40%격차…인재전략 필수

보상 강화 없으면 AI 역량 키워 떠날 확률↑

기업에 인공지능(AI)이 도입됐지만 그에 맞는 인재 활용 전략을 세우지 않으면 생산성이 40%까지 벌어진다는 조사 결과가 나왔다.

16일 글로벌 회계·컨설팅 법인 EY한영은 이같은 내용이 담긴 'EY 2025 일자리의 현재와 미래(EY Work Reimagined 2025) 설문조사' 결과를 발표했다. 이번 조사는 29개국 조직 구성원(직원) 1만5000명과 고용주(경영진) 1500명을 대상으로 AI 도입 수준, 인재 전략, 조직 문화 등을 분석했다.

조사에 따르면 전체 직원의 88%가 일상 업무에 AI를 사용하고 있지만, 활용 수준은 검색, 문서 요약 등 단순 업무에 머물렀다. 실질적으로 업무 방식을 혁신하는 수준으로 활용하는 비율은 5%에 그쳤다.

AI 확산 속에서 직원들의 불안도 커지고 있다. 전체 직원 응답자의 37%는 'AI 과의존이 자신의 역량과 전문성을 약화할 수 있다'고 우려했다. 64%는 성과 압박 등으로 인해 업무량이 오히려 늘었다고 답했다. 충분한 AI 교육을 받고 있다고 응답한 직원은 12%에 불과했다.

기업 내부에서 제공하는 AI 툴이 있음에도 직원들이 외부 AI 솔루션을 별도로 사용하는 '섀도 AI' 현상도 뚜렷했다. 산업별로 최소 23%, 최대 58%의 직원들이 비공식 AI 툴을 업무에 활용한다고 응답했다.

보고서는 AI 도입 효과가 기대만큼 나타나지 않는 핵심 원인이 '취약한 인재 전략'에 있다고 분석했다. 조직 문화의 미비, 비효율적인 학습 체계, 보상 구조의 불일치 등이 존재하기에 효과가 제한적이라는 설명이다.

실제로 인재와 기술을 동시에 강화해 '인재 우위'를 확보한 기업은 전체의 28%에 불과했다. 인재 전략이 취약한 조직은 인재 우위를 갖춘 조직보다 AI 도입에 따른 생산성 향상 효과가 40% 이상 낮은 것으로 조사됐다.

AI 교육 투자의 효과는 뚜렷했지만, 동시에 새로운 인사 리스크도 드러났다. 연간 81시간 이상 AI 교육을 받은 직원들은 주당 평균 14시간의 생산성 향상을 경험해 전체 중앙값(8시간)을 크게 웃돌았다. 그러나 이들 직원은 외부 AI 인재에 대한 수요가 높아 내부 승진보다 외부 기회가 더 매력적으로 작용하면서 조직을 떠날 가능성이 55% 더 높은 것으로 나타났다.

이에 EY한영은 기업들이 AI 인재 유출을 막으려면 보상, 기술 접근성, 유연성, AI 역량을 활용할 수 있는 커리어 기회 등 총보상 전략을 강화해야 한다고 강조했다.

또한 AI 도입이 기업 성과로 이어지기 위해서는 ▲AI 도입 역량 ▲학습 체계 ▲인재 만족도 ▲조직 문화 ▲보상 구조 등 다섯 가지 인적 요소가 균형 있게 강화돼야 한다고 제시했다.





김수연 EY컨설팅 파트너는 "기업은 기술 도입과 함께 반드시 '사람'을 중심에 둔 전략을 병행해야 한다"며 "AI 시대에 직원들이 학습하고 성장할 수 있는 조직 문화를 마련해야만 기술의 잠재력을 온전히 실현할 수 있다"고 강조했다.





